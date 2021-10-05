Пока врачи всего мира борются с коронавирусом, разрабатывают новые вакцины, дети в США, Швейцарии, Великобритании и Японии начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Не исключено, что на его распространение повлияла пандемия коронавируса. Как пишет BBC, на фоне карантинных мер дети не выработали иммунитет против RSV. Тем временем ученые из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший штамм коронавируса «Альфа» способен лучше передаваться воздушно-капельным путем. Соответствующее исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases. Всего, по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 19 сентября 2021 года выявлено уже 228 206 406 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 544 359 случаев. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Новый респираторный вирус RSV выявили у детей в четырех странах

Pixabay.com Коронавирус

13:33 19.09.2021 В одной из больниц Нью-Йорка уточнили, что первые случаи заражения младенцев и подростков RSV были зафиксированы ещё в апреле 2021 года. Сейчас же отделения интенсивной терапии больницы переполнены.

13:34 19.09.2021 Французские и азиатские ученые нашли у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, почти полностью идентичные SARS-CoV-2, который вызвал эпидемию во всём мире, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование журнала Nature. Об этом сообщает «Рамблер».

13:35 19.09.2021 Те, кто заразился «Альфа"-штаммом, выдыхали приблизительно в 100 раз больше вирусных частиц, выяснили ученые.

13:40 19.09.2021 Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы «Альфа» (британский), «Бета» (южноафриканский), «Гамма» (бразильский) и «Дельта».

13:41 19.09.2021 В России началось производство вакцины против коронавируса AstraZeneca для экспортных целей. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

13:43 19.09.2021 Институт Роберта Коха (RKI) в Германии назвал самые опасные для путешествий в пандемию страны. Информацию об этом опубликовал Frankfurter Rundschau. Большинство граждан в качестве мест заражения указывали балканские страны, например Турцию — по данным института, здесь заразились около шести тысяч немцев. На втором месте списка опасных стран Косово — 5,7 тысячи человек, на третьем Хорватия — почти 2,5 тысячи человек. Также в список вошли Греция и Италия.

16:11 19.09.2021 Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о том, как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в Африке. Читайте подробнее: В ВОЗ рассказали о темпах вакцинации от COVID-19 в Африке

16:56 19.09.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 3983 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 19 сентября сообщает украинский минздрав. Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 348 381. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 3,9 тыс. носителей SARS-CoV-2

18:41 19.09.2021 В США не является «неизбежностью» достижение отметки в 1 млн смертей от COVID-19. Об этом заявил в интервью CNN главный американский инфекционист Энтони Фаучи, отвечая на соответствующий вопрос. «Я не думаю, что это нечто неизбежное… — заявил Фаучи. — У нас есть вакцины». Об этом: В США рассказали, как снизить смертность от COVID-19

19:30 19.09.2021 19-летний студент Украинского гуманитарного института (УГИ) скончался в Киевской области Украины 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба университета. Читайте подробнее: На Украине после вакцинации от COVID-19 скончался студент

22:26 19.09.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1982 и достигло 516 428. Об этом 19 сентября сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 516 428 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 1,9 тыс. носителей SARS-CoV-2

00:43 20.09.2021 Никаких «критических ситуаций» в связи с очередным ростом инфицирования коронавирусом в минских городских клиниках нет. Польские СМИ и белорусские оппозиционные телеграм-каналы 19 сентября распространили ложную информацию о ситуации в 3-й минской ГКБ им. Клумова, сообщили ИА REGNUM врачи и пациенты этой клиники. Читайте также: Белорусские врачи: польские СМИ лгут о проблемах из-за коронавируса

07:03 20.09.2021 Надпись на наклейке «Вакцина против коронавируса = яд». (сс) Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán 徵國單) — Wikimedia Commons

07:53 20.09.2021 Институт Коха в Германии назвал самые опасные для путешествий в пандемию страны. Большинство немцев заразились в балканских странах, например в Турции заразились 6 тыс. человек. На втором месте у Косово — 5,7 тыс. человек, на третьем Хорватия — почти 2,5 тыс. человек. Также в список вошли Греция и Италия.

07:53 20.09.2021 Сотни человек вышли на митинг в Нью-Йорке против обязательной вакцинации. Многие адресуют претензии лично президенту Байдену, призывая запустить в его отношении процедуру импичмента. Ранее Байден объявил о намерении обязать руководителей компаний требовать от сотрудников прохождения вакцинации.

08:14 20.09.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 1,8 тыс. заразившихся коронавирусом

08:14 20.09.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1605 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 1,6 тыс. носителей коронавируса

08:18 20.09.2021 Темпы вакцинации от COVID-19 в Грузии за последние дни сильно снизились. Об этом сообщил агентству «ИнтерпрессНьюс» глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: В Грузии сильно снизились темпы вакцинации от COVID-19 — врач

08:19 20.09.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено 662 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили 622 носителя коронавируса

08:35 20.09.2021 В Молдавии в течение суток 19 сентября выявили 484 случая заражения коронавирусом в ходе 3983 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 480 носителей коронавируса

08:37 20.09.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 9,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили свыше 9,4 тыс. заразившихся коронавирусом

08:43 20.09.2021 Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Почти шесть тысяч граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей

08:49 20.09.2021 Просьба о соблюдении социальной дистанции в магазине. (сс) Paulo

09:09 20.09.2021 В Азербайджане медики в течение суток 19 сентября выявили 1734 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 780 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили более 1700 случаев заражения коронавирусом

09:24 20.09.2021 В столицу Гватемалы 19 сентября была доставлена партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 20 сентября сообщает газета La Prensa Libre. Об этом: В Гватемалу доставили 700 тыс. доз второго компонента «Спутника V»

09:37 20.09.2021 В ходе 444 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 92 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 90 случаев заражения коронавирусом

09:44 20.09.2021 Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил об организации выпуска в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» .

10:16 20.09.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 12 503 исследований на SARS-CoV-2 выявили 662 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 20 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 660 носителей коронавируса

10:41 20.09.2021 Заражение коронавирусной инфекцией выявлено у американского актёра, стендап-комика Криса Рока. Об этом актёр написал в своём микроблоге в Twitter. «Я только что узнал, что у меня COVID-19, поверьте, вы не хотите подобного», — сообщил Рок и призвал своих подписчиков пройти вакцинацию. Читайте подробнее: У американского актёра Криса Рока выявили COVID-19

10:52 20.09.2021 С начала августа 2021 года в Черногории умерло девять человек в возрасте от двадцати до тридцати девяти лет, и все они не были вакцинированы, сообщает Институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории растет число смертей от COVID-19 среди молодых

10:52 20.09.2021 На Украине начали действовать новые правила карантина по коронавирусу. С 20 сентября в стране ввели «желтые» и «зелёные» COVID-сертификаты.

10:54 20.09.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 2265 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает украинский минздрав. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 2,2 тыс. носителей коронавируса

11:02 20.09.2021 В Черногории 50,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 44,6 процента были ревакцинированы, сообщает Институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории полностью привили 44,6% взрослого населения

11:21 20.09.2021 21 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретится с генеральным директором американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента. Подробности в материале: Глава Южной Кореи и гендиректор Pfizer обсудят вопросы сотрудничества

11:24 20.09.2021 С понедельника, 20 сентября, в Эстонию можно въехать без ограничений из пяти стран Европы, входящих в так называемый «зеленый список». Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на министерство иностранных дел Эстонии. Читайте подробнее: В Эстонию без ограничений можно въехать лишь из пяти стран Европы

11:39 20.09.2021 Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вмешаться, чтобы разогнать сотни разъяренных строителей, которые собрались у офиса профсоюза CFMEU в Мельбурне (штат Виктория, Австралия). Поводом к массовой акции протеста послужили ковид-ограничений, наложенные на строительную отрасль. Об это 20 сентября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Мельбурне строители вышли на акцию протеста

11:43 20.09.2021 Четыре полицейских участка в западных пригородах Мельбурна (штат Виктория, Австралия) были вынуждено временно закрыться после того, как шесть полицейских заболели COVID-19. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Мельбурне из-за пандемии закрыли четыре полицейских участка

11:45 20.09.2021 С понедельника, 20 сентября, на территории Украины начали действовать новые карантинные правила, связанные с пандемией коронавируса. Об этом ранее сообщило правительство страны. Читайте также: На территории Украины начали действовать новые карантинные правила

11:46 20.09.2021 За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) зарегистрировано 935 новых случаев коронавируса и еще четыре случая смерти от COVID-19. Выступая на пресс-конференции в Сиднее, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян отметила, что сегодняшние показатели являются «выдающимся результатом», но предупредила общественность, что коронавирусная угроза не миновала. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Сиднее сообщили об улучшении ситуации с коронавирусом

11:55 20.09.2021 За последние 24 часа в Виктории зарегистрировали 567 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным суточным ростом в 2021 году. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В австралийской Виктории за сутки выявили 567 носителей SARS-CoV-2

12:04 20.09.2021 Вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте 12−15 лет началась 20 сентября на большей части территории Великобритании.

12:17 20.09.2021 Непривитые сотрудники Пограничной полиции МВД Молдавии должны регулярно сдавать тесты на SARS-CoV-2. Об этом заявил в Facebook глава ведомства Росиан Василой. Читайте подробнее: Непривитых пограничников Молдавии могут обязать сдавать тесты на SARS-CoV-2

12:25 20.09.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 20 384 человека. Об этом 20 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 652

12:35 20.09.2021 Вакцина «Спутник V» в Аргентине. (сс) Ministerio de Cultura de la Nación

12:35 20.09.2021 С 20 сентября на большей части территории Великобритании началась вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте 12−15 лет, сообщает 20 сентября агентство PA. Об этом: В Великобритании начали вакцинировать от COVID-19 подростков

12:42 20.09.2021 Четвертая волна COVID-19 началась в Белоруссии. Об этом заявили в минздраве страны.

13:14 20.09.2021 В «красный список» стран Европы, где новые случаи заражения коронавирусом превышают 200 на 100 тысяч населения за последние две недели, вновь включена Латвия. Об этом сообщил МИД страны. Читайте также: Латвия вновь включена в «красный список» стран ЕС

13:21 20.09.2021 Высокий уровень вакцинации среди студентов, академического и административного персонала греческих высших учебных заведений приветствовал заместитель министра образования Ангелос Сиригос в заявлении для прессы. Читайте также: В Греции рассказали о темпах вакцинации среди студентов

13:30 20.09.2021 Президент России Владимир Путин не намерен принимать участия в саммите по вопросам пандемии коронавируса, который устраивает американский президент Джо Байден и который будет проходить в формате онлайн. Об этом 20 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Путин не планирует принимать участия в онлайн-саммите по пандемии — Песков

13:45 20.09.2021 Правительство Греции решило предложить третью дозу вакцины против COVID-19 людям старше 60 лет, основываясь на последних научных данных, которые свидетельствуют, что для укрепления иммунитета в этих группах необходим бустерный укол. Обоснование этого решения изложила член правительственного комитета экспертов в области здравоохранения и Национального комитета по вакцинации Вана Папаевангелу. Подробности в материале: Жители Греции старше 60 лет смогут сделать третью прививку от COVID-19

13:56 20.09.2021 В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) доставили из Китая новую партию вакцины от COVID-19. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба главы ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье доставили новую партию вакцины от COVID-19

14:04 20.09.2021 Центр вакцинации против коронавируса в Болгарии. (сс) Oleg Morgan

14:08 20.09.2021 В течение последних суток в Грузии вакцинацию от COVID-19 прошли 7720 человек, что является самым низким показателем за полтора месяца. Об этом 20 сентября сообщает интернет-газета Netgazeti со ссылкой на Национальный центр контроля заболеваний (NCDC). Подробности в материале: В Грузии зафиксировали самые низкие темпы вакцинации за полтора месяца

14:10 20.09.2021 Группа радикально настроенных молодых людей напала на центральный пункт вакцинирования от коронавируса SARS-CoV-2 в болгарском городе Варна и под угрозой применения силы заставила медиков свернуть работу. Как сообщает софийская газета «Дума», инцидент произошел 19 сентября в варненской центральной городской больнице в разгар рабочего дня. Подробности в материале: Противники вакцинации разгромили больницу в Варне

14:11 20.09.2021 Представители компании Pfizer-BioNTech заявляют, что их вакцина показала безопасность и эффективность для детей в возрасте 5−11 лет, сообщает РИА Новости.

14:16 20.09.2021 В настоящее время на территории Белоруссии началась четвертая волна коронавирусной инфекции. Об этом 20 сентября заявил белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его слова приводит агентство БелТА. Читайте подробнее: В Белоруссии заявили о четвёртой волне COVID-19 в республике

14:17 20.09.2021 Правительство Индонезии объявило о продлении действия ограничений по коронавирусу в стране, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу

14:34 20.09.2021 Порядка 100 млн доз вакцин от COVID-19 могут испортиться к концу 2021 года в странах Запада. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил посол Всемирной организации здравоохранения по вопросам глобального финансирования сферы здравоохранения Гордон Браун.

14:42 20.09.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1932 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили почти две тысячи носителей коронавируса

15:09 20.09.2021 В Армении за последние сутки провели 4025 исследований на коронавирус, из которых 342 дали положительный результат. Об этом 20 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении за сутки выявили более 342 случаев заражения коронавирусом

15:33 20.09.2021 Вирус гриппа коварен и способен вызвать не только озноб и привычные заболевания дыхательных путей, но и тяжелые осложнения в виде других болезней, инсульт или инфаркт. Об этом сообщило латвийское гостелевидение LTV со ссылкой на местных медиков. Читайте также: Медики Латвии: «грипп на фоне ковида — это адская смесь»

15:55 20.09.2021 На данный момент в 184 странах мира сделано в общей сложности более 5,95 млрд прививок от COVID-19. Об этом 20 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты. Об этом: В мире сделано почти 6 млрд прививок от COVID-19 — Bloomberg

15:56 20.09.2021 В Греции уровень вакцинации учителей начального и среднего образования превысил 82%, сообщила министр образования Ники Керамеус. Читайте также: Министр образования Греции призвала родителей привить детей от COVID-19

15:58 20.09.2021 С начала учебного года в Черногории коронавирусом заразились 1110 учеников и 253 преподавателя. По данным института общественного здравоохранения, 539 учеников были заражены в начальных школах, 492 — в средних школах и 79 детей — в дошкольных учреждениях. Подробности в материале: В Черногории стремительно растет число учеников, заразившихся коронавирусом

16:09 20.09.2021 Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 45 224 650 человек, или 21,17% населения страны, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 45 млн жителей

16:09 20.09.2021 Анализ на коронавирус в Бразилии. (сс) Prefeitura de Itapevi

16:56 20.09.2021 В Ватикане ввели въезд по ковид-сертификату.

17:17 20.09.2021 С 21 сентября нынешнего года каждый гражданин Болгарии, получивший прививку против коронавируса COVID-19, сможет стать участником розыгрыша памятных подарков или наборов мебели. Об этом сообщает болгарский телеканал NOVA. Подробности в материале: В Болгарии привившиеся от коронавируса станут участниками вещевой лотереи

17:26 20.09.2021 В ходе пресс-конференции 20 сентября глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что за последние сутки в столице Австралии зарегистрировано семь новых случаев коронавируса. Он также прокомментировал текущие темпы вакцинации от COVID-19 в столице. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В столице Австралии сообщили об успешной вакцинации от COVID-19

17:29 20.09.2021 В ходе пресс-конференции 20 сентября премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что локдаун в Окленде, самом крупном городе и центре распространения нынешней вспышки «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции в стране, будет существенно ослаблен в ночь на 22 сентября. Об этом сообщила австралийский телеканал Nine News. Подробности в материале: В новозеландском Окленде ослабят антикоронавирусные ограничения

17:30 20.09.2021 В ночь на 20 сентября в Австралию прибыло более 700 000 доз вакцины от COVID-19 производства Moderna. Об этом заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, вступая на пресс-конференции, передает телеканал Nine News. Об этом: В Австралию за сутки доставили более 700 тыс. доз вакцины Moderna

18:02 20.09.2021 Вакцина Covaxin. (сс) DTM

18:06 20.09.2021 Требование к въезжающим в США о полной вакцинации от коронавируса будет введено с ноября 2021 г., сообщает 20 сентября Reuters. Читайте также: Для въезда в США потребуется полная вакцинация от COVID-19

18:37 20.09.2021 Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech, по результатам второй из трех стадий тестирования, безопасна и эффективна для применения среди детей в возрасте от 5 до 11 лет — заявление Pfizer.

19:32 20.09.2021 Соединенные Штаты с начала ноября откроют границу для всех вакцинированных иностранных граждан. Об этом 20 сентября сообщает USA Today. Читайте подробнее: США вводят обязательную вакцинацию и отменяют карантин для туристов

19:34 20.09.2021 Американские регулирующие органы в начале этой недели дадут разрешение на третью прививку вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для пожилых людей и некоторых американцев из группы высокого риска. Распространение лекарственных препаратов должно начаться к пятнице, сообщает 20 сентября Reuters. Подробности в материале: США ожидают одобрения вакцины от COVID-19 для пожилых на этой неделе

19:35 20.09.2021 Соединенные Штаты планируют ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 почти для всех международных авиапассажиров, не являющихся гражданами США, начиная с начала ноября, сообщили для Reuters 20 сентября источники, знакомые с вопросом. Об этом: США введут обязательную вакцинацию для туристов

19:42 20.09.2021 Вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech безопасна и эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет при условии, что используется одна треть от полной дозы, сообщает 20 сентября USA Today со ссылкой на новое исследование компании. Читайте также: США ожидают вакцину от COVID-19 для детей 5−11 лет в ближайшие недели

19:51 20.09.2021 Об успешном испытании совместной вакцины от коронавируса Comirnaty на детях 5−11 лет сообщили 20 сентября в своём совместном заявлении компании BioNTech и Pfizer. Подробности в материале: BioNTech и Pfizer испытали вакцину от COVID-19 на детях

19:55 20.09.2021 Общие правила по допуску граждан на работу только при предъявлении «антикоронавирусного паспорта» будут работать и в отношении нижней палаты парламента Италии, заявил спикер палаты Роберто Фико. Читайте подробнее: В Италии ограничат вход в парламент для непривитых депутатов

19:58 20.09.2021 В Италии в понедельник, 20 сентября, начали делать третьи прививки от коронавируса некоторым группам населения, сообщили в министерстве здравоохранения.В частности, речь идет о гражданах с ослабленным иммунитетом, больных онкологическими заболеваниями и некоторых других — всего о 3 миллионах человек (5% населения страны). Читайте подробнее: В Италии начали делать третьи прививки от коронавируса

20:03 20.09.2021 В Кутаиси скончались инфицированные коронавирусом близнецы, сообщила телекомпания Palitra News. Родившиеся недоношенными, на 28-й неделе, близнецы более месяца находились в отделении интенсивной терапии новорожденных клиники «Бомонд». Причиной смерти стала пневмония. Подробности в материале: В Грузии новорожденные близнецы умерли от коронавируса

20:04 20.09.2021 С 1 октября вход на территорию города-государства Ватикан будет осуществляться только при предъявлении «антикоронавирусных паспортов», передают итальянские СМИ. Новые правила касаются в том числе сотрудников служб Ватикана, исключения будут делаться только для тех, кто направляется в собор Святого Петра на мессу. Об этом: Для входа в Ватикан понадобится «антикоронавирусный паспорт»

20:05 20.09.2021 Греция подтвердила 2126 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Читайте подробнее: Число случаев заражения коронавирусом в Греции превысило 630 тыс

20:09 20.09.2021 К дистанционному обучению школьников и студентов из классов и групп, из-за вспышек коронавируса отправленных на карантин, не нужно относиться как к «ужасному происшествию», заявил глава ассоциации руководителей школ Италии Антонелло Джаннелли.Только когда все ученики и студенты старше 12 лет будут привиты от коронавируса, можно будет говорить о том, что для этих классов и групп «дистанционка» осталась в прошлом, добавил он. Подробности в материале: Директоры итальянских школ рассказали, когда «дистанционка» уйдет в прошлое

20:37 20.09.2021 Если кампания вакцинации будет идти успешно, можно надеяться, что итальянские школы никогда больше не будут закрываться, заявил в ходе церемонии открытия нового учебного года президент Италии Серджо Маттарелла. Возвращение школьников за парты в нынешнем учебном году — один из самых наглядных признаков восстановления нормальной жизни страны после коронакризиса, отметил формальный глава государства. Подробности в материале: Президент Италии выразил надежду, что школы больше не будут закрывать

21:00 20.09.2021 Вакцина Moderna. (сс) U.S. Air Force.

21:27 20.09.2021 В мире за утки зафиксировано 453 600 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 7287 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 453 тысячи новых случаев COVID-19

21:50 20.09.2021 20 сентября Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) посчитал, что отныне коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 можно приравнять к обычному гриппу. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Норвегии коронавирус приравняли к гриппу

21:53 20.09.2021 20 сентября в лене Стокгольм стартовала регистрация на вакцинацию от COVID-19 для более 117 тысяч жителей в возрасте 12—15 лет. Компания по иммунизации подростков начнется 4 октября. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Стокгольме началась запись на вакцинацию подростков от COVID-19

22:29 20.09.2021 Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 187 068 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6472. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 154 носителя коронавируса

22:31 20.09.2021 Италия занимает второе место в ЕС по доле привитых от коронавируса граждан, передает Sky.Первую прививку в Испании получили 80% совершеннолетних, в Италии и Франции — 74%. Завершили вакцинацию 77% совершеннолетних испанцев, 68% итальянцев, 64% французов. Подробности в материале: Италия занимает второе место в ЕС по доле привитых граждан

22:49 20.09.2021 Американские ученые выяснили, что люди, которые переболели коронавирусом и сразу же прошли вакцинацию, получают «сверхчеловеческий» иммунитет. Однако клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер считает, что верить таким исследованиям не стоит. «Это полный бред», — заявил он.

23:51 20.09.2021 По официальным данным, в результате исследования 2319 образцов 20 сентября было выявлено 48 носителей коронавируса. Такой низкий показатель объясняется прошедшими выходными и соответственным снижением числа тестов. 903 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi. Об этом: В Косово за сутки умерли шесть носителей коронавируса

23:55 20.09.2021 В Албании 20 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 4081 пациента выявили 451 новый случай заражения коронавирусом, 227 из них — в Тиране. Выздоровели еще 533 пациента. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 451 носителя коронавируса

00:10 21.09.2021 Вакцина компании Pfizer-BioNTech от COVID-19 оказалась безопасной и высокоэффективной для детей от 5 до 11 лет, сообщило The New York Times утром 20 сентября. В последнее время часть населения США поддержала идею вакцинации детей из-за беспокойства по поводу того, что более одного из пяти новых случаев заражения приходится на школьников младших классов. Читайте также: «COVID — это не детская болезнь» — в США хотят привить детей 5−11 лет

00:58 21.09.2021 Авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией возобновила Россия 21 сентября. Об этом сообщал ранее оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом. Об этом: Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

01:37 21.09.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 8681 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: Во Вьетнаме за сутки выявили более 8,6 тыс. носителей коронавируса

02:16 21.09.2021 В США от COVID-19 погибло уже около 676 тыс. человек, что превысило число жертв в результате эпидемии «испанки» (так называемого испанского гриппа) в 1918—1919 годах. Это следует из опубликованных 20 сентября данных американского Университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику заболевания по стране и миру. Об этом: В США от COVID-19 погибло больше человек, чем от «испанки»

04:05 21.09.2021 Штамм «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 за пару месяцев стал доминирующим в России, заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре оценили распространение штамма «Дельта»

04:13 21.09.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1729 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 1,7 тыс. носителей коронавируса

05:08 21.09.2021 Начиная с 1 декабря попасть на архипелаг Фернанду-ди-Норонья смогут только полностью привитые от COVID-19 туристы. Об этом: Бразильский архипелаг Фернанду-ди-Норонья закрыли для всех непривитых

06:13 21.09.2021 Индия намерена возобновить экспорт вакцин против коронавирусной инфекции в 2021 году, передает телеканал NHK. Подробности в материале: Индия возобновит экспорт вакцин против COVID-19

06:19 21.09.2021 По меньшей мере 80,5 млн жителей Бразилии полностью привились от коронавирусной инфекции, 20 сентября сообщило на своем сайте бразильское министерство здравоохранения. Читайте также: В Бразилии половина взрослого населения полностью привилась от коронавируса

06:36 21.09.2021 В Малайзии за прошедшие сутки умер 301 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства. Подробности в материале: В Малайзии за сутки умерли более 300 пациентов с COVID-19

07:46 21.09.2021 20 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 117 526, причем 344 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 344 человек

08:08 21.09.2021 20 августа сотни рабочих, протестующих против обязательной вакцинации от COVID-19 и закрытия строительной отрасли, собрались в центре Мельбурна (штата Виктория, юго-восток Австралии), чтобы выразить свое недовольство. Однако на следующий день число участников значительно увеличилось, а массовая акция протеста превратилась в столкновения с полицией в центре мегаполиса. Об этом сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Мельбурне произошли столкновения протестующих с полицией

08:14 21.09.2021 Протестующие требуют отмены обязательной вакцинации и карантинных ограничений. Подробности в материале: Массовое шествие противников вакцинации началось в австралийском Мельбурне

08:36 21.09.2021 Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране в настоящее время имеется 262 350 400 доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии насчитывается 262 млн доз вакцины против коронавируса

08:38 21.09.2021 За последние сутки ежедневное число новых случаев коронавируса в Виктории (юго-восток Австралии) достигло нового максимума, а правительство подтвердило, что несоблюдение ограничений на строительных площадках означает, что закрытие отрасли было неизбежным. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийской Виктории закрыли все строительные площадки

08:39 21.09.2021 Введение обязательной вакцинации от COVID-19 на Украине допустил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил об этом 21 сентября в эфире телеканала ICTV. Об этом: На Украине допустили введение в стране обязательной вакцинации от COVID-19

08:44 21.09.2021 За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) были зарегистрированы 1022 случая коронавируса и еще десять смертей от COVID-19. Три района местного самоуправления на севере штата были отправлены на жесткий карантин, который продлится как минимум неделю. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Новом Южном Уэльсе объявили о введении новых ограничений

08:44 21.09.2021 Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо получит большинство мест на выборах в парламент. Об этом 21 сентября сообщила радиостанция CBC. Отмечается, что Трюдо сделал ставку на проведение досрочных выборов, чтобы получить большинство мест в парламенте. Премьер-министр уверен, что канадцы не хотят консервативного правительства в условиях пандемии коронавируса. Об этом: Партия Трюдо выиграет большинство мест в парламенте Канады — CBC

08:45 21.09.2021 За последние сутки в Австралийской столичной территории зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса. В настоящее время 10 человек находятся в больницах штата с диагнозом COVID-19, два человека борются за свою жизнь в реанимации — они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В столице Австралии за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом

08:45 21.09.2021 В Молдавии в течение суток 20 сентября выявили 950 случаев заражения коронавирусом в ходе 7688 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили 950 носителей коронавируса

08:49 21.09.2021 Более 1,6 млн доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer намерены пожертвовать Уганде власти США. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов на своей странице в соцсети Twitter Подробности в материале: Вашингтон намерен пожертвовать Уганде свыше 1,6 млн доз вакцины от COVID-19

08:51 21.09.2021 Владелец строительного бизнеса в Виктории (юго-восток Австралии) намерен уволить сына из-за предписания правительства штата об обязательной вакцинации всех строителей. Подробнее о семейной драме 21 сентября рассказали журналисты телеканала Nine News. Читайте подробнее: Житель Австралии уволит сына с работы за отказ привиться от COVID-19

08:54 21.09.2021 COVID-19 убил примерно столько же американцев, сколько пандемия испанского гриппа 1918—1919 годов — примерно 675 000 человек. Об этом 21 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News. Об этом: COVID-19 убил столько же жителей США, сколько эпидемия «испанки»

09:11 21.09.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что вакцину против коронавируса стали получать 10 млн человек в неделю, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии начали прививать 10 млн человек в неделю

09:17 21.09.2021 109 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 20 сентября в ходе 485 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса

09:19 21.09.2021 На территории Казахстана выявлена циркуляция Eta-штамма коронавируса (т.н. нигерийский штамм). Об этом 21 сентября сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: На территории Казахстана выявили «нигерийский» штамм коронавируса

09:44 21.09.2021 В Азербайджане медики в течение суток 20 сентября выявили 740 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 7103 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане за сутки выявили более 700 случаев заражения коронавирусом

09:58 21.09.2021 Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо телефонный разговор. Главной темой обсуждения стала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-службе Госдепартамента США. Читайте также: Блинкен обсудил с главой МИД Италии сотрудничество для борьбы с пандемией

10:00 21.09.2021 Во время своего визита в Словакию, который проходил несколько дней назад, Папа Римский Франциск встречался с заразившимися SARS-CoV-2. Об этом 21 сентября сообщает словацкое интернет-издание «Телевизионные новости». Подробности в материале: Во время визита в Словакию папа Римский встречался с заболевшими COVID-19

10:01 21.09.2021 Среди жителей Грузии резко упал интерес к вакцинации от COVID-19, в связи с этим нужно найти возможность нарастить темпы прививочной кампании. Об этом журналистам сказала заместитель главы минздрава страны Тамар Габуния. Подробности в материале: Кампания вакцинации в Грузии нуждается в стимулировании — минздрав

10:05 21.09.2021 В странах Юго-Восточной Азии выявили 11,5 млн носителей коронавируса, сообщает Republika. Читайте также: В странах Юго-Восточной Азии выявили 11,5 млн носителей коронавируса

10:09 21.09.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили семь случаев заражения коронавирусом

10:34 21.09.2021 Старые антитела к коронавирусу оказались бесполезными против новых штаммов. Американские учёные выяснили, что те не способны противостоять мутировавшим белкам вируса. Это объясняет повторное заражение уже переболевших людей. А также поможет определять, когда настало время для ревакцинации. Цитата канала lentadnya.

10:40 21.09.2021 В ходе 164 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

10:43 21.09.2021 В Коста-Рике за последние три дня зарегистрировано 107 смертей от COVID-19. Об этом говорится в отчёте минздрава страны. Таким образом, всего с марта 2020 года в стране зафиксировано 6056 смертей, вызванных последствиями COVID-19. Читайте также: В Коста-Рике назвали общее число скончавшихся от COVID-19

10:52 21.09.2021 В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане правительство страны приняло решение о возобновлении и увеличении авиасообщения с Россией и ещё 15 странами. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба премьер-пинистра республики. Подробности в материале: Казахстан возобновит авиасообщение с Россией и ещё 15 странами

10:59 21.09.2021 Президент Перу Педро Кастильо и директор Панамериканской организации здравоохранения Карисс Этьен провели встречу, в рамках которой обсудили глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ряд других проблем. Об этом сообщает Prensa Latina. Кастильо выразил желание своей страны укреплять связи с ПАОЗ и Всемирной организацией здравоохранения, сотрудничать в деле улучшения здоровья наиболее уязвимых слоев населения и принимать меры в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Подробности в материале: Президент Перу обсудил с главой ПАОЗ глобальный кризис

11:11 21.09.2021 В Мельбурне проходит массовая акция протеста противников принудительной вакцинации от COVID-19 и коронавирусных ограничений. В городе усилены меры безопасности, сотрудники правоохранительных органов выстроились вдоль маршрута следования участников протеста.

11:26 21.09.2021 Выступая на пресс-конференции 21 сентября, министр здравоохранения Виктории (юго-восток Австралии) Мартин Фоули назвал ковид-протесты строителей, проходящие в Мельбурне, «оскорблением всех жителей Виктории, поступающих правильно». Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Глава минздрава австралийской Виктории осудил протесты в Мельбурне

11:27 21.09.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 21 683 человека. Об этом 21 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 привили более 70% населения

11:34 21.09.2021 Уже на протяжении семи часов центральные районы Мельбурна (столица штата Виктория, юго-восток Австралии) сотрясают массовые беспорядки. Первоначальными участниками протестов стали недовольные рабочие, которые возмутились закрытием строительной отрасли из-за пандемии коронавируса, однако вскоре к ним присоединились обычные дебоширы. Об этом 21 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В австралийском Мельбурне продолжаются массовые беспорядки

11:35 21.09.2021 Фармацевтическая компания Pfizer со ссылкой на новые данные утверждает, что ее вакцина от COVID-19 может эффективно защищать от заболевания детей в возрасте от 5 до 11 лет. В этой связи 21 сентября министр здравоохранения Австралии Грег Хант написал управляющему директору Pfizer в Австралии с просьбой предоставить данные об использовании вакцины для иммунизации детей. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии намерены прививать от COVID-19 детей младше 12 лет

11:48 21.09.2021 По данным на утро 21 сентября, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 180 пациентов, из которых 71,7% не были вакцинированы, ау 28,3% прошли курс иммунизации. Подробности в материале: В Эстонии от ковида скончался 32-летний мужчина

11:48 21.09.2021 В Молдавии из-за ухудшения эпидситуации следует ужесточить доступ в пункты общественного питания. Об этом заявил в эфире телеканала TVR Moldova министр экономики страны Серджиу Гайбу. Об этом: В Молдавии могут ужесточить карантинные меры

11:55 21.09.2021 Министерство здравоохранения Индонезии предупредило о третьей волне коронавируса в декабре 2021 года, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Минздрав Индонезии: страну ждёт третья волна коронавируса

11:57 21.09.2021 В то время как число новых зараженных коронавирусом в Черногории на суточном уровне снижается, смертность от последствий ковида растет. Как сообщает Институт общественного здравоохранения, по данным на вечер 20 сентября, в стране 10 человек скончались от последствий COVID-19. Об этом: В Черногории от ковида за сутки умерли десять человек

12:03 21.09.2021 В Греции пациенты с ослабленным иммунитетом стали первыми людьми, имеющими право на получение третьей дозы вакцины от коронавируса; с 14 сентября этим правом воспользовались 13 175 человек. Жители домов престарелых являются следующими в очереди на получение третьей дозы вакцины, онлайн-бронирование на прием откроется для них на следующей неделе. Читайте подробнее: Пожилые жители Греции смогут получить третью дозу вакцины от COVID-19

12:36 21.09.2021 21 сентября столицу Виктории (юго-восток Австралии) Мельбурн сотрясают массовые протесты строителей, которые оказались недовольными ковид-ограничениями, наложенными на отрасль. Выступая на пресс-конференции, казначей штата Тим Паллас заявил, что перед временным закрытием отрасли проверки показали, что 50% строительных объектов не соответствовали требованиям СанПиНа. Об этом сообщил телеканал Nine News. Об этом: 50% строек в австралийской Виктории не соответствуют требованиям СанПиНа

12:43 21.09.2021 «В прошлые годы было много предпринимателей, которые вывозили чеснок в Россию по оптовым ценам. В последние 2 года последствия пандемии отразились и на фермерах. Поскольку наш продукт не поставляется за границу, каждый день мы сами приходим на обочину в 7 часов утра и начинаем торговать», — киргизские фермеры жалуются на негативные последствия пандемии COVID. Подробности в материале: Киргизские фермеры жалуются на негативные последствия пандемии COVID

12:57 21.09.2021 В Армении за последние сутки провели 4537 исследований на коронавирус, из которых 494 дали положительный результат. Об этом 21 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Об этом: В Армении за сутки выявили почти 500 случаев заражения коронавирусом

12:58 21.09.2021 Резкое обострение темпов эпидемии коронавируса COVID-19 в Латвии вынуждает власти страны рассматривать более жесткие правила ограничения посещений массовых мест. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv со ссылкой на документы минздрава страны. Об этом: В Латвии готовятся требовать ковид-справку при входе в магазины

13:02 21.09.2021 Более 8 300 при необходимых 10 000 голосов поддержки набрало предложение на портале общественных инициатив Латвии заставить тех, кто не вакцинировался от коронавируса, самим оплачивать свое лечение в случае заражения. Подробности в материале: В Латвии призывают не оплачивать лечение непривитым

13:10 21.09.2021 Поскольку поздравление ветеранов проходило на фоне пандемии COVID, церемония проводилась на улицах, около домов ветеранов, организаторы строго соблюдали санитарно-эпидемиологический режим. Читайте подробнее: В Монголии поздравили ветеранов Халхин-Гола и Великой Отечественной

13:31 21.09.2021 Вакцины с технологией мРНК (Pfizer/BioNTech и Moderna) будут вводиться на Кипре в качестве бустерной дозы, независимо от того, какая вакцина введена при первичной вакцинации. Читайте также: Третью дозу вакцины от COVID-19 на Кипре могут получить люди старше 86 лет

13:41 21.09.2021 20 сентября в Южную Корею доставили 2,84 млн доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею

13:41 21.09.2021 Эпидемиологический индекс Греции в ближайшем будущем позволит судить о том, будет ли необходимо распространить обязательную вакцинацию на другие сферы, помимо здравоохранения, заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис. Читайте также: Министр развития Греции об обязательной вакцинации: «Мы не тираны»

13:46 21.09.2021 Темпы распространения коронавируса в Абхазии по сравнению с пиковыми показателями июля снизились на 44%, отметила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом. Об этом сообщает пресс-служба абхазского правительства. Читайте подробнее: В Абхазии значительно снизились темпы распространения коронавируса — врач

13:57 21.09.2021 21 сентября в Уппсале, расположенной к северу от Стокгольма, открылось специальное приемное отделение для людей с хроническими симптомами COVID-19 или так называемым постковидным синдромом. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В шведской Уппсале открыли специальное отделение для переболевших COVID-19

14:07 21.09.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3263 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 3263 носителя SARS-CoV-2

14:10 21.09.2021 В столицу Венесуэлы Каракас доставлена партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для повторной прививки. Об этом 21 сентября сообщает телеканал TeleSUR со ссылкой на заявления венесуэльских властей. Читайте подробнее: В Венесуэлу прибыла партия вакцины «Спутник V» для повторной прививки

14:18 21.09.2021 Правительство Кубы намерено разработать стратегию постепенного открытия услуг для населения с учётом снижения ежедневных случаев COVID-19 и прогресса вакцинации населения. Об этом пишет Prensa Latina. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро призвал, в частности, пересмотреть график ограничения передвижения населения. Об этом: На Кубе намерены ослабить коронавирусные ограничения

14:31 21.09.2021 В Индонезии полную вакцинацию против коронавируса прошли 45 853 033 человека, или 22,02% населения страны, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 45,8 млн жителей

14:40 21.09.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 50,6 процента взрослого населения, а 44,8 процента были ревакцинированы. Читайте также: В Черногории полностью привили 44,8% взрослого населения

14:41 21.09.2021 У российских туроператоров появились прививочные туры за границу, в рамках которых граждане России смогут сделать прививку о COVID-19 европейскими вакцинами. Об этом: Названы страны, где можно привиться европейскими вакцинами

14:52 21.09.2021 Дезинфекция в салоне самолета. (сс) DeltaNewsHub

14:56 21.09.2021 Индонезия получила 5 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac и 200 тысяч доз вакцины от компании Sinopharm, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия получила 5,2 млн доз вакцины против коронавируса

15:04 21.09.2021 В Оренбургской области в рамках служебного расследования по факту смерти молодой женщины, по документам привитой от COVID-19, выяснилось, что сертификат о вакцинации был поддельным. Об этом сообщила 21 сентября министр здравоохранения региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram. Она отметила, что медсестра прививочного кабинета оформила как минимум десять липовых сертификатов. Одна из владелиц такого сертификата скончалась. Еще пять человек проходят лечение в COVID-госпиталях. В настоящее время медсестра уволена, а материалы проверки передают сотрудникам полиции. Об этом: В Оренбуржье умерла женщина с фиктивным сертификатом о прививке от COVID-19

15:29 21.09.2021 Председатель национального общества Красного Креста в Индонезии Юсуф Калла заявил, что 50 000 человек стали донорами плазмы с антителами к COVID-19, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии 50000 человек стали донорами плазмы

15:31 21.09.2021 Заключённые в тюрьмах Грузии с 27 сентября будут иметь право на свидание с родственниками только после того, как пройдут курс вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Специальной пенитенциарной службы. Подробности в материале: В Грузии введут новые требования в отношении заключенных

16:04 21.09.2021 Министерство здравоохранения Малайзии насторожилось после получения сообщений о том, что в 2021 году от COVID-19 умерли 67 детей в возрасте до 18 лет, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Малайзии с начала года от COVID-19 умерли 67 детей

16:11 21.09.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября направил на имя президента России Владимира Путина письмо в котором выразил соболезнования в связи с трагедий в Перми. Текст письма обнародовало «Азербайджанское государственное информационное агентство». Читайте подробнее: Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедий в Перми

16:42 21.09.2021 Сотни средних и высших учебных заведений в Болгарии могут быть лишены права на работу из-за несоблюдения карантинных мер в контексте коронавируса COVID-19. Об этом сообщает софийская газета «Дума». Читайте подробнее: В Болгарии из-за несоблюдения карантинных мер лишат лицензий сотни школ

16:42 21.09.2021 С 17 сентября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 15. Такие данные 21 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Подробности в материале: В Швеции от COVID-19 скончались еще 15 человек

17:02 21.09.2021 Американская компания Johnson & Johnson сообщила во вторник, 21 сентября, что вторая доза вакцины от COVID-19, введенная примерно через два месяца после первой, повысила эффективность препарата против умеренных и тяжелых форм заболевания до 94%. Читайте также: Бустерная доза американской вакцины J&J защищает от COVID-19 на 94%

18:05 21.09.2021 Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия. (сс) Alberto Giuliani

18:32 21.09.2021 «Девять из десяти смертей от коронавируса приходится на людей старше 60 лет. Восемь из десяти поступающих в отделения интенсивной терапии — это люди старше 60 лет. Девять из десяти человек старше 60 лет, которые были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, к сожалению, не вакцинированы», — заявил греческий министр государства Акис Скертос. Читайте также: В Греции заявили о начале «пандемии для непривитых»

18:39 21.09.2021 Правительство Италии на заседании 30 сентября, вероятно, увеличит разрешенную вместимость театров и кинотеатров до 75−80% от максимальной, заявил заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.В течение еще нескольких недель, если эпидемиологическая ситуация останется благоприятной, будет рассмотрен вопрос об увеличении разрешенной вместимости до 100%. Подробности в материале: Театрам Италии разрешат собирать аншлаги

18:45 21.09.2021 Правительство Италии, вероятно, продлит обязательство для врачей и санитаров выходить на рабочие места только при предъявлении «антикоронавирусного паспорта», заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.), а с октября 2021 года они не смогут и ходить на работу. Ранее указанные правила были продлены до конца 2021 года. Силери заверил журналистов, что эти правила не будут «вечными», и как только эпидемия будет полностью под контролем, их отменят. Читайте также: «Антикоронавирусный паспорт» останется обязательным для врачей Италии

18:53 21.09.2021 Еще слишком рано принимать решение о прививках от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет, заявил глава итальянского национального инфекционного Института Спалландзани Франческо Вайа. Ранее представители компании Pfizer заявили, что прививки их вакциной безопасны для детей указанной возрастной категории. При этом Вайа отметил, что если регуляторы ЕС и Италии примут соответствующее решение, можно будет всерьез рассматривать возможность вакцинации детей. Об этом: Врачи Италии выступили против COVID-прививок для детей

19:59 21.09.2021 Дезинфекция общественных мест в Индонезии. russian.news.cn

20:14 21.09.2021 В мире за сутки зафиксировано 308 107 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 5082 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 300 тысяч новых случаев COVID-19

20:31 21.09.2021 Около 600 тысяч сиделок и нянь в Италии не привиты от коронавируса, передает Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные профильных национальных ассоциаций. В случае, если относящиеся к указанным категориям граждане в строк до 15 октября не привьются от коронавируса, им будет грозить отстранение от работы без сохранения зарплаты. Эксперты отмечают, что от представителей указанных профессий в особенной степени ждут соблюдения мер эпидемиологической безопасности, ведь они помогают самым уязвимым. Об этом: В Италии нашли полмиллиона непривитых сиделок и нянь

20:39 21.09.2021 Кандидат в мэры Триеста Уго Росси был арестован по обвинению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении им телесных повреждений. Конфликт произошел в одном из почтовых отделений города. Двое граждан отказались надевать маски, работники почты вызвали полицию. Росси, в свою очередь, пришел на помощь указанным гражданам и отказался при этом предъявить полиции свои документы. Завязалась потасовка. Кандидат в мэры помещен под домашний арест. Об этом: Кандидат в мэры Триеста арестован за антикоронавирусные беспорядки

20:47 21.09.2021 Депутаты нижней палаты парламента Италии на заседании во вторник, 21 сентября, выразили доверие правительству и поддержали решение об ужесточении антикоронавирусных ограничений.Как сообщалось ранее, согласно декрету правительства Италии, с 15 октября 2021 года граждане, не являющиеся обладателями «антикоронавирусного паспорта», не смогут ходить на работу. Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.). Читайте подробнее: Парламент Италии подтвердил решение правительства о новых ограничениях

21:00 21.09.2021 Принудительной вакцинации от коронавируса в Бразилии быть не должно, заявил 21 сентября президент страны Жаир Болсонару на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН. Подробности в материале: Глава Бразилии выступил против принудительной вакцинации

21:04 21.09.2021 Дезинфекция улиц в Румынии. (сс) Eugen Simion 14

22:10 21.09.2021 По официальным данным, в результате исследования 5095 образцов 21 сентября было выявлено 173 носителя коронавируса. 1434 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 173 носителя коронавируса

22:30 21.09.2021 В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что всего в Албании выявили 164 276 случаев заражения коронавирусом, 148 937 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2594 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них семь — за последние 24 часа. Читайте также: В Албании за сутки выявили 872 носителя коронавируса

23:26 21.09.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в качестве третьей дозы все граждане страны будут получать вакцину Pfizer, независимо от того, какими препаратами они были иммунизированы первоначально. В стране используются, Pfizer, Спутник, китайская вакцина Sinofarm и Astra&Zeneca. Читайте также: В Северной Македонии намерены ревакцинировать людей со слабым иммунитетом

02:34 22.09.2021 Ожидается, что создание хабов позволит обеспечить оперативный и равноправный доступ к вакцинам в регионе, который остаётся одним из наиболее пострадавших от пандемии. Об этом: В Аргентине и Бразилии запланировано разместить хабы по производству вакцин

02:39 22.09.2021 Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил о необходимости для человечества предвидеть кризисы, которые «могут ударить в любой момент», и инвестировать в их предотвращение. О своих выводах из пандемии коронавируса Пармелен сообщил 21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Подробности в материале: Президент Швейцарии призвал инвестировать в устойчивость мира

04:44 22.09.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1720 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее количество зараженных коронавирусом превысило 290 тысяч

05:15 22.09.2021 Ослабление карантинных мер для въезжающих на Кубу намечено на 15 ноября. Также на острове будут признаваться прививочные сертификаты, выданные в других странах, независимо от типа вакцины. Об этом: Отели Кубы планируют увеличить приём туристов из РФ после упрощения въезда

06:17 22.09.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 23 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили 23 носителя штамма «Дельта»

06:47 22.09.2021 Дутерте назвал вакцины ключом к победе над пандемией и призвал международное сообщество поддержать COVAX и другие механизмы сотрудничества по поставкам вакцин в развивающиеся и бедные страны мира. Читайте подробнее: Глава Филиппин назвал искусственным дефицит вакцин для бедных стран мира

06:49 22.09.2021 21 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 117 905, причем 379 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 379 человек

06:59 22.09.2021 Взятие анализа на коронавирус. (сс) The National Guard.

07:31 22.09.2021 За несоблюдение карантина жителям Новой Зеландии будет грозить штраф $2,8 тыс. Закон вступит в силу 16 октября и будет действовать до 31 декабря. Граждане, которые намеренно нарушают санитарные требования властей, могут столкнуться с судебным иском и шестимесячным тюремным сроком.

07:31 22.09.2021 Число жертв коронавируса в США превысило число погибших от «испанки». По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране из-за COVID-19 умерли 675 885 человек. Согласно информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число жертв «испанки» составило 675 тыс. Ранее именно пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории США.

07:31 22.09.2021 МЧС России доставит в Лаос порядка 30 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» в качестве гуманитарной помощи. В настоящий момент в Лаосе закрыты границы, приостановлена работа ресторанов, спортивно-развлекательных и образовательных учреждений. Введен запрет на проведение массовых мероприятий.

07:34 22.09.2021 Учёные из Уханьского института вирусологии ещё в 2018 году планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяцию летучих мышей. Об этом сообщает The Telegraph. Всего за 18 месяцев до появления первых случаев COVID-19 исследователи обнародовали планы по созданию химерных вирусов. «Улучшения» учёные планировали как раз в том самом спайковом белке, из-за которого новый коронавирус оказался таким заразным. После генной модификации учёные собирались инфицировать летучих мышей из провинции Хубэй. Это было нужно, чтобы привить их от болезней, которые могут передаваться людям. На свои исследования специалисты просили $14 млн у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны. Однако американцы отказались финансировать исследования, поскольку посчитали их слишком опасными.

07:46 22.09.2021 В Аргентине в партнерстве с РФПИ откроют новый завод по производству вакцины «Спутник V». Глава лаборатории Richmond Марсело Фигейрас сообщил, что компания планирует через год запустить новый завод, где российский препарат будут производить с нуля. Мощность завода будет достигать 500 млн доз ежегодно. «Нет ничего удивительного в том, что тебе звонят: сегодня у тебя есть очень хороший продукт [«Спутник V», который хочет весь мир, и даже те, кто вакцинируют другими препаратами, ищут возможность применения бустерных доз этой вакцины. И кроме того, мы единственный производитель «Спутника V» в Южной Америке , — отметил Фигейрас, говоря о возможности сотрудничества по производству российской вакцины с другими странами Латинской Америки.

08:01 22.09.2021 Госкомздрав КНР сообщил о возможном новом очаге распространения COVID-19. В административном центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине было выявлено три новых случая заражения коронавирусом внутреннего происхождения.

08:13 22.09.2021 Национальный центр контроля заболеваний (NCDC) Грузии призывает ввести в стране обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей и медицинских работников. Об этом глава NCDC Амиран Гамкрелидзе 21 сентября сообщил в эфире «Общественного телевидения». Об этом: В Грузии призвали ввести обязательную вакцинацию для учителей и медиков

08:27 22.09.2021 В Молдавии в течение суток 21 сентября выявили 1300 случаев заражения коронавирусом в ходе 9859 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили 1300 носителей коронавируса

08:36 22.09.2021 22 сентября в Южную Корею доставили 4,62 млн доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Очередную партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею

08:49 22.09.2021 Мусульмане в масках во время молитвы. (сс) Uda Fiqur.

08:54 22.09.2021 103 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 21 сентября в ходе 433 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса

09:01 22.09.2021 За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) зарегистрировано еще 1035 случаев коронавируса и пять смертей от COVID-19, что немного больше вчерашних показателей. В то же время, выступая на пресс-конференции в Сиднее, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян сообщила журналистам об успешных и рекордно высоких темпах иммунизации местного населения от COVID-19, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В Сиднее рассказали об успешных темпах вакцинации от COVID-19

09:03 22.09.2021 За последние 24 часа в Виктории (юго-восток Австралии) зарегистрировано 628 новых случаев коронавируса, что стало очередным рекордом по суточному росту числа новых заболевших в 2021 году. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийской Виктории ухудшается эпидемиологическая ситуация

09:07 22.09.2021 Правительство второго по численности населения штата Австралии Виктории потратит 190 миллионов австралийских долларов ($137 млн) на поставку 50 000 устройств для очистки воздуха, которые были размещены в каждой государственной школе в штате. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийской Виктории потратят $137 млн на очистку воздуха в школах

09:15 22.09.2021 Южная Корея предоставит Вьетнаму более 1 млн доз вакцины от COVID-19 в следующем месяце. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, состоявшейся 21 сентября в кулуарах сессии Генассамблеи ООН. Подробности в материале: Южная Корея предоставит Вьетнаму более 1 млн доз вакцины от COVID-19

09:23 22.09.2021 В Грузии будут созданы специальные избирательные участки для предоставления возможности проголосовать носителям коронавируса. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Сиоридзе. Подробности в материале: В Грузии создадут избирательные участки для пациентов с COVID-19

09:23 22.09.2021 Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson. (сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn.

09:26 22.09.2021 По даннымУниверситета Хопкинса на утро 22 сентября, в мире от коронавируса скончались 4 707 807 человек, а заразились — 229 513 803.

09:39 22.09.2021 Губернатор региона Крит Ставрос Арнаутакис встретился с исследовательской группой, разработавшей вакцину против коронавируса «Спутник V», на мероприятии, посвященном 2021 году Греции и России, в городе Ретимно 21 сентября. Подробности в материале: Губернатор Крита сравнил разработчиков «Спутника V» с Прометеем

09:45 22.09.2021 Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу приняла 21 сентября делегацию французских парламентариев из Группы дружбы Франция — Греция. Участники встречи обсудили пандемию, изменение климата, проблему миграции. Об этом: Президент Греции обсудила с французской делегацией пандемию и мигрантов

09:51 22.09.2021 Греция подтвердила 3040 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Накануне сообщалось о 2126 новых заражениях. Читайте также: В Греции за сутки выявили 3040 случаев заражения коронавирусом

09:55 22.09.2021 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 21 сентября с генеральным директором американской фармацевтической компании Альбертом Бурлой. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Глава Южной Кореи и гендиректор Pfizer обсудили вопросы сотрудничества

09:57 22.09.2021 В ходе 1136 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 201 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 200 случаев заражения коронавирусом

10:04 22.09.2021 Китайские вирусологи планировали провести на летучих мышах опыты с коронавирусами, такую заявку они подавали ещё в 2018 году. Об этом пишет британская газета The Telegraph. В обнародованных заявках на получение грантов говорится, что исследования планировались с «новыми химерными шипованными белками» коронавируса. Учёные из Уханя предлагали заразить популяцию летучих мышей, чтобы затем привить их от потенциально опасных для человека заболеваний. Читайте также: Вирусологи из Уханя планировали опыты с коронавирусами в 2018 году

10:06 22.09.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 6754 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает украинский минздрав. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили свыше 6,7 тыс. носителей коронавируса

10:07 22.09.2021 Бонус в размере 50 ГБ бесплатных данных для мобильных телефонов бесплатно предоставлен в Греции подросткам в возрасте 15−17 лет, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом: В Греции привитые от COVID-19 подростки получили бонус на телефон

10:08 22.09.2021 В ходе очередной пресс-конференции премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян сообщила плохие новости для непривитых жителей Сиднея, заявив, что они не будут пользоваться дополнительными свободами, когда 80% населения штата получат оба компонента вакцины. Об этом 22 сентября сообщил новостной портал news.com.au. Читайте также: В Сиднее сообщили «плохие новости» для непривитых жителей

10:09 22.09.2021 Новое моделирование в рамках отчета, представленного 22 сентября Университетом Мельбурна, показало, что австралийцам по-прежнему придется жить в состоянии локдаунов в течение как минимум полугода. Об этом сообщил новостной портал news.com.au. Об этом: Локдауны в Австралии сохранятся в 2022 году — Университет Мельбурна

10:11 22.09.2021 Израильский баскетбольный тренер Арик Альфаси стал жертвой COVID-19, он скончался от этой болезни утром 22 сентября. Подробности в материале: В Израиле баскетбольный тренер скончался от COVID-19

10:12 22.09.2021 Выступая на пресс-конференции 22 сентября, заместитель премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино подтвердил, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для всех членов персонала общеобразовательных учреждений и работников детских садов. Об этом сообщил новостной портал news.com.au. Читайте также: В австралийской Виктории вакцинацию для учителей сделали обязательной

10:20 22.09.2021 Пациентам не придется предоставлять тест на коронавирус своим стоматологам, уточнило министерство здравоохранения Греции. Ведомство вынуждено было дать комментарий после широкого общественного резонанса, вызванного сообщениями в СМИ о том, что перед каждым визитом к дантисту нужно будет проходить тестирование на коронавирус. В СМИ сообщалось об опасениях стоматологов, что пациенты откажутся даже от профилактических осмотров из-за нежелания каждый раз платить из своего кармана за анализы. Читайте подробнее: Власти Греции ответили на опасения дантистов в связи с тестами на COVID-19

10:21 22.09.2021 В Азербайджане 22 сентября начался новый учебный год для учеников с первого по четвёртый класс. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Азербайджане начался новый учебный год для младших классов

10:31 22.09.2021 В Азербайджане медики в течение суток 21 сентября выявили 1594 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 13 583 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане за сутки выявили почти 1600 случаев заражения коронавирусом

10:48 22.09.2021 Каждый четвёртый житель Южной Кореи зависим от смартфона. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны. Об этом: В Южной Корее увеличилось число зависимых от смартфона

10:55 22.09.2021 Студенты в масках. США. (сс) Oregon State University

10:55 22.09.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили ещё пять случаев заражения коронавирусом

11:00 22.09.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 29 798 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2016 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 22 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 2000 носителей коронавируса

11:38 22.09.2021 В мире по состоянию на 22.09.2021 зарегистрировано 229 575 350 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, прирост за сутки — 488 524 случая (0,21%).

12:07 22.09.2021 Среди госорганов Киргизии лидером по уровню вакцинации от COVID стало министерство образования и науки, 90,1% сотрудников которого уже привились от коронавируса. Читайте также: В Киргизии назвали министерство, лидирующее по уровню вакцинации от COVID

12:28 22.09.2021 С января по август в Южную Корею было импортировано 10 241 домашнее животное (7961 собака и 2280 кошек), что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы Инчхона. Представители таможни отмечают, что рост показателя связан с мерами социального дистанцирования и переходом на удалённую работу. Об этом: В Южной Корее зафиксирован рост импорта домашних животных

12:51 22.09.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 6525 человек. Об этом 22 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 653

13:18 22.09.2021 С 1 мая по 20 сентября 2021 года в Черногории умерли 373 пациента с коронавирусом, из которых 320, или 86 процентов, не были вакцинированы, сообщил Институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории 86% умерших от ковида не были вакцинированы

14:15 22.09.2021 Индонезия занимает 36-е место в мире по суточному приросту носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Индонезия заняла 36-е место в мире по суточному приросту COVID-пациентов

14:27 22.09.2021 Частный партнер Национальной лотереи Молдавии компания NGM Company выступила с предложением организовать денежную лотерею для тех, кто привился от COVID-19. Об этом в парламенте республики в ходе заседания комиссии по экономике, бюджету и финансам сообщил глава компании Пламен Миланов. Подробности в материале: В Молдавии могут организовать лотерею для привитых от COVID-19

14:28 22.09.2021 Великобритания предоставит Южной Корее 1 млн доз вакцины Pfizer, сообщает Yonhap News. Читайте также: Великобритания предоставит Южной Корее 1 млн доз вакцины Pfizer

14:35 22.09.2021 Вакцинация от коронавируса. Грузия facebook. comMIAofGeorgia

14:40 22.09.2021 На прошлой неделе количество случаев в Сконе (самый южный лен Швеции) уменьшилось чуть более чем на 25% по сравнению с неделей ранее: с 1036 случаев до 760 случаев. Об этом 22 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В шведском Сконе резко сократился уровень распространения коронавируса

14:48 22.09.2021 За последние недели в Уппсальском университете, старейшем высшем учебном заведении Швеции, с именем котором связаны такие ученые, как Карл Линней, Сванде Аррениус и Андерс Ангстрем, наблюдается явный рост заболеваемости COVID-19 среди студентов. Об этом 22 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В университете Швеции сообщили о росте случаев заболевания COVID-19

15:00 22.09.2021 Швеция удвоила количество доз ковид-вакцины, передаваемых международному механизму COVAX. Об этом вечером 21 сентября заявил премьер-министр Стефан Лёвен на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит Генеральная Ассамблея ООН, сообщает шведское новостное агентство TT. Читайте также: Швеция предоставила COVAX 3,7 млн доз ковид-вакцины

15:01 22.09.2021 Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизировалась, и в ковидных больницах страны больше нет дефицита коек. Об этом 22 сентября сообщила журналистам министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе. Читайте подробнее: В ковидных больницах Грузии больше нет дефицита коек — минздрав

15:02 22.09.2021 В больнице. Грузия facebook. commohgovge

15:27 22.09.2021 Не привитые от коронавируса врачи и санитары должны отстраняться от работы «сразу, без единой минуты промедления», заявил губернатор итальянской провинции Кампания (Неаполь) Винченцо Де Лука.«Всем остальным, кто еще сомневается в необходимости прививок, тоже пора стать серьезными ответственными людьми. С имбецильностью пора заканчивать», — отметил он. Читайте подробнее: Губернатор Неаполя назвал медиков-антипрививочников имбецилами

15:31 22.09.2021 Советника администрации итальянского Лацио (Рим) Давиде Бариллари не впустили в зал заседаний парламента региона, передают местные СМИ.«В зал могут заходить только те, у кого есть «антикоронавирусный паспорт», — заявил глава совета провинции Марко Винченци. Бариллари известен своей позицией «антипрививочника». Читайте также: В парламент итальянского Лацио не впустили советника-антипрививочника

15:39 22.09.2021 Разрешенная посещаемость театров, кинотеатров, музеев, стадионов и концертных залов Италии должна быть увеличена до 100%, заявил экс-премьер страны, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци. Поскольку вход в указанные места осуществляется по «антикоронавирусным сертификатам», неясно, в чём смысл арифметических ограничений, отметил Ренци. Ранее в минздраве Италии сообщили, что в конце сентября 2021 года правительство страны рассмотрит вопрос об увеличении разрешенной посещаемости театров, стадионов и т.д. до 75−80% от максимальной вместимости. Читайте подробнее: Экс-премьер Италии Ренци призвал открыть музеи и стадионы на 100%

15:44 22.09.2021 Парламент Италии рассмотрит возможность введения штрафов для депутатов, не имеющих «антикоронавирусных сертификатов». Депутаты должны быть примером для всех остальных граждан, отметили представители министерства здравоохранения. Для тех, кто быть примером не хочет, предложена мера в виде штрафа в размере 250 евро в день. Подробности в материале: Итальянских депутатов оштрафуют за отсутствие COVID-сертификата

16:18 22.09.2021 По состоянию на 20 сентября нынешнего года почти половине из учебных заведений Латвии пришлось перейти на частичное или полное дистанционное обучение. Об этом сообщила Государственная служба качества образования страны. Читайте также: Половина школ Латвии вернулась на дистанционное обучение

16:20 22.09.2021 Специальный самолёт МЧС России прибыл в Лаос с грузом гуманитарной помощи, сообщает 22 сентября пресс-служба ведомства. Читайте также: Самолет МЧС России приземлился в Лаосе с грузом вакцин «Спутник Лайт»

16:24 22.09.2021 Министерство здравоохранения Латвии выступает категорически против того, чтобы в места общественного пользования, включая магазины, допускались люди с негативными результатами самостоятельных либо неофициальных тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил Rus.LSM.lv. Подробности в материале: Латвия: для допуска в магазины годятся только официальные ковид-тесты

17:14 22.09.2021 За последнее время количество смертей от COVID-19 в Швеции было немного выше, чем раньше. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл полагает, что этому есть разумное объяснение. Своей оценкой ситуации с коронавирусом он поделился 22 сентября в эфире радиостанции Sveriges Radio. Подробности в материале: Госэпидемиолог: в Швеции вырос уровень распространения коронавируса

17:15 22.09.2021 Центр вакцинации против коронавируса в Болгарии. (сс) Oleg Morgan

17:19 22.09.2021 В Черногории 50,9 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 44,9 процента были ревакцинированы. Читайте подробнее: 44,9% взрослого населения Черногории полностью вакцинированы

17:23 22.09.2021 За сутки еще шесть человек умерли от последствий COVID-19 в Черногории, сообщает институт общественного здравоохранения 22 сентября. Об этом: В Черногории за сутки от ковида умерли шестеро человек

19:10 22.09.2021 Крупные фармкомпании-производители вакцин от коронавируса, одобренных в странах ЕС, воздерживаются от поставок этих препаратов в бедные страны — отчет организации «Международная амнистия» (Amnesty International). Читайте также: Фармкомпании почти не дают вакцин бедным странам — Amnesty International

19:49 22.09.2021 За последние сутки в Сербии подтверждено более 7200 случаев заражения коронавирусом, 39 пациентов умерло от последствий COVID-19. Эти данные опубликовал Институт общественного здоровья Сербии 22 сентября. В настоящее время в сербских больницах от COVID-19 лечатся более 5000 пациентов, из них 195 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Читайте подробнее: Сербский врач рассказал об «эпидемии непривитых»

20:09 22.09.2021 Президент США Джо Байден во время речи в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 22 сентября призовет мировых лидеров увеличить усилия для сдерживания пандемии COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Читайте также: Байден обещает еще 500 млн доз вакцины бедным странам

20:12 22.09.2021 Масочный режим в Ботсване. (сс) Kolobetsoo

20:58 22.09.2021 Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Также начнут осуществляться авиарейсы в индийский штат Гоа и на испанский остров Тенерифе. Соответствующее решение принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Россия возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами

21:13 22.09.2021 Россия продлевает до 1 ноября ограничения на авиасообщение с Танзанией, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Об этом: Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией

21:22 22.09.2021 Для допуска на территорию горнолыжных курортов Италии в новом сезоне понадобится иметь «антикоронавирусный сертификат», соответствующее решение утвердило правительство страны.Предельная заполняемость подъемников должна быть ограничена 80%. Об этом: На горнолыжные курорты Италии не пустят без COVID-сертификатов

21:34 22.09.2021 Депутаты парламента Италии, как и все остальные граждане страны, с октября 2021 года для доступа к своему рабочему месту должны будут предъявлять «антикоронавирусный сертификат», заявил спикер нижней палаты парламента Роберто Фико. Ранее в парламенте обсуждался вопрос об освобождении депутатов от выполнения данного правила. Однако ситуация, при которой парламент утверждает нормы, которые должны исполняться всеми, кроме самих депутатов, недопустима, отметил Фико. Подробности в материале: Спикер парламента Италии отказался освобождать коллег от COVID-контроля

22:00 22.09.2021 После прошлогодней гонки по разработке вакцин такие компании, как Moderna и Pfizer, оказались в весьма выгодном положении. Однако теперь, на фоне того, как вакцинация в США идет полным ходом, а в бедных странах привито менее 10% жителей, представители отрасли здравоохранения в США и за рубежом требуют от компаний помочь решить проблему глобального дефицита вакцин. Читайте также: Нажившиеся на пандемии компании США жадничают открыть формулу вакцины

22:01 22.09.2021 Вакцина Pfizer. (сс) Tim Reckmann

22:04 22.09.2021 Амбициозная цель правительства Италии — очное обучение в школах и вузах в новом учебном году для всех — едва ли может быть достигнута, с таким заявлением выступили представители экспертной группы Gimbe. Реальность такова, что у образовательных учреждений нет ресурсов вести полноценный контроль за COVID-сертификатами, масками и дистанцией, при этом классы регулярно не проветриваются, нарушаются и иные правила санитарной безопасности. Первые недели сентября, когда на карантин ушли уже многие десятки классов, доказывают правоту такой позиции, отметили эксперты. Также они высказались в поддержку ношения масок — даже в тех классах, где вакцинированы все. Об этом: Итальянские эксперты сомневаются, что учебный год пройдёт в очном режиме

22:28 22.09.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 19. Данная информация была опубликована 22 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 19 человек

22:29 22.09.2021 В мире за сутки зафиксирован 545 201 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 7797 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 545 тысяч новых случаев COVID-19

22:53 22.09.2021 Вакцина «Спутник Лайт» начнёт завтра, 23 сентября, поступать в регионы Белоруссии, передаёт 22 сентября телеканала ОНТ. Читайте также: «Спутник Лайт» начинают отправлять в регионы Белоруссии