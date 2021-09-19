Тюмень, 19 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Тюменской области за 18 сентября зафиксировали ещё 223 случая заражения коронавирусом. Эти данные 19 сентября приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 59 245 заразившихся. Выздоровел уже 52 011 пациент.

19 граждан находятся на аппаратах ИВЛ. По сравнению с данными на утро 18 сентября их стало меньше на шесть человек.