Красногорск, , 12:58 — REGNUM В Подмосковье проголосовала почти треть избирателей. Такие данные 19 сентября привела Московская областная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По состоянию на 12.00 19 сентября явка в Подмосковье составила 32,5%», — сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 19 сентября в Подмосковье проголосовало 29,71% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

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