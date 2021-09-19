Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону не подтвердились слухи об отравлении члена участковой избирательной комиссии №1810 с правом решающего голоса.

Денис Абрамов ИА REGNUM Избирательный участок

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«По линии скорой медицинской помощи к нам поступил пациент с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». Был произведен весь лечебно-диагностический поиск — исключены все препараты, которые могли привести к этому состоянию. Но есть вопросы с гипертоническим кризом. Поэтому пациент продолжает лечение в условиях кардиологического стационара», — цитирует главного врача больницы скорой медицинской помощи Александра Пономарева «Ростов официальный».

Ранее сообщалось, что члена участковой избирательной комиссии якобы пытались отравить неизвестным веществом.