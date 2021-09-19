Орел, , 12:40 — REGNUM Более 38% жителей Орловской области приняли участие в выборах депутатов Государственной думы, а также депутатов Орловского облсовета по данным на 10:00 19 сентября, данные опубликованы на сайте ЦИК.

На выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По информации, внесенной в систему ГАС «Выборы», явка на избирательные участки Орловской области на 10:00 основного дня голосования, 19 сентября, составила 18,6% избирателей.

Жители Орловской области выбирают депутатов Государственной думы и депутатов областного совета — 25 по единому округу и 25 одномандатников, на места претендуют 400 кандидатов. Также в регионе проходят 227 выборов в органы местного самоуправления. Всего на 229 выборах различного уровня должно быть замещено 2010 мандатов.