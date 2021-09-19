Москва, 19 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В настоящее время лучшим нападающим сборной России по футболу является форвард московского клуба «Локомотив» Фёдор Смолов. Об этом 19 сентября заявил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

«Лучший нападающий страны на данный момент? Смолов. Он не вышел на поле с Хорватией, потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался — в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Также Карпин отметил, что Смолов может на игровом поле придумывать собственные комбинации и это, по мнению главного тренера сборной России — хорошо, так как соперник изучает манеру конкретных игроков и подстраивает под этом свою тактику, а футболист вдруг начинает делать неожиданные для соперника вещи.

«Так что такие ребята тоже нужны», —добавил специалист.

Отметим, Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу летом нынешнего года, при этом в сентябре российская национальная команда в матчах отбора на чемпионат мира 2022 года сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0), а также обыграла команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0).