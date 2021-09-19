Москва, , 12:37 — REGNUM В настоящее время в РФ, в ходе выборов подтвердились восемь случаев вбросов бюллетеней. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК России.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На текущий момент в 14 субъектах РФ, есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков. Всего на 45 избирательных участках были признаны не действительными 7 тыс. 465 бюллетеней. По ряду причин, — сказала Памфилова. — Подтвердилось 8 случаев вбросов в 6 субъектах РФ. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными».

Напомним, что ранее в информационном центре ЦИК России выступил зампред Совета Федерации Константин Косачев.