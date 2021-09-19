Грозный, 19 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Чечня продолжает лидировать по числу избирателей, пришедших на избирательные участки на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. К 10:00 19 сентября в выборах приняли участие уже 77,9% граждан, наделенных избирательным правом. Такие данные привела центральная региональная избирательная комиссия.

Александра Черданцева, ИА «Амител» Выборы

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«По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС-Выборы), на 10:00 часов 19 сентября в голосовании на выборах в Чеченской Республике принял участие 601 351 избиратель, что составляет 77,60% от общей численности избирателей в списках избирателей», — говорится в сообщении.

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Напомним, Чечня по явке избирателей на выборах 2021 года является лидером среди всех субъектов РФ.