Элиста, 19 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Большая часть нарушений, якобы зафиксированных на избирательных участках в Калмыкии, не подтверждена. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

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«В эти дни соцсети пестрят информацией о нарушениях на избирательных участках. Не спешите верить всем им — многое из этого — откровенные фейки. Этому есть подтверждения», — сказано в официальном ответе избиркома.

Одно из нарушений якобы произошло на избирательном участке № 143 в посёлке Песчаный Приютненского района. Камеры видеонаблюдения вброс бюллетеней не зафиксировали.

На всех участках строго соблюдаются все санитарные требования.