Красноярск, 19 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае явка на выборах на 15:00 по местному времени 19 сентября составила 33%. Об этом ИА REGNUM сообщили в крайизбиркоме.

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Уточняется, что к указанному времени в регионе проголосовали 682 886 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае продолжаются трёхдневные выборы. Жители региона выбирают депутатов Госдумы РФ и краевого Заксобрания. Избирательные участки все три дня работают с 08:00 до 20:00.