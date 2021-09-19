Барнаул, 19 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Трехдневное голосование помогает снизить риски заражения граждан коронавирусной и сезонной вирусной инфекциями. Такое мнение высказал сегодня, 19 сентября, в ходе голосования в Барнауле, спикер Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. Его слова цитирует пресс-служба мэрии Барнаула.

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«Такое растянутое по времени голосование — это, в первую очередь, забота о здоровье наших граждан. Если бы даже те 20% избирателей, то есть порядка 400 тысяч жителей Алтайского края, которые уже проголосовали 17 и 18 сентября, и плюс те, кто проголосуют сегодня, собрались бы в один день, то не обошлось бы без скопления людей на избирательных участках. Это провоцирует контакты и увеличивает риски заболевания.

Три дня голосования позволяют значительно уменьшить вероятность таких случаев. Второй очень важный момент — все участковые избирательные комиссии готовы и работают по запросам в выездном режиме. Это позволяет маломобильным гражданам и пожилым людям проголосовать дома без посещения избирательных участков. Ресурсы, техника и кадры позволяют сделать это в любой точке края», — подчеркнул председатель АКЗС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 сентября, председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко вместе с супругой и членами семьи проголосовал за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и регионального парламента на избирательном участке, расположенном в Барнаульской детской школе искусств №1. По состоянию на 12:00 явка в крае составила 28,91%.

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