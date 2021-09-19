Ижевск, , 12:34 — REGNUM По состоянию на 12:00 по местному времени (11:00 мск) 19 сентября явка на избирательные участки в Удмуртии достигла 34,76%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Вениамин Соломенников.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

При этом в Селтинском районе показатель активности избирателей на указанное время составил 60,53%. В Алнашском, Шарканском и Дебесском районах явка превысила 55%, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». В Красногорском, Граховском и Кизнерском районах на участки пришли больше 51% от общего числа внесенных в списки для голосования.

В Ижевске явка составляет от 23,78% до 28,94%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии наблюдается активация избирательных процессов, заявил глава корпуса общественных наблюдателей республики Рашид Хуснутдинов.

«По видеокамерам видим, что избирателей больше, больше обращений на горячую линию», — отметил он.

Поступило обращение о том, что в одну из участковых избирательных комиссий Сюмсинского района пришли граждане, которые представились членами одной из политических партий, участвующей в выборах.

Читайте также: На избирательный участок в Удмуртии вызвали полицию