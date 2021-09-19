Уфа, 19 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. 317 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба оперативного республиканского штаба.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Сообщается, что всего в республике выявили 62 880 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе справились с инфекцией 54 922 человека, в том числе 88 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки констатировали смерть 16 пациентов с COVID-19. Прививки от COVID-19 в республике получили 1 246 273 человека, завершили вакцинацию 1 131 607 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 сентября в Башкирии за сутки выявили 318 носителей коронавируса.