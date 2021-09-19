Калуга, 19 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 96 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 сентября. Днём ранее, 18 сентября, в регионе было зарегистрировано 99 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 927 человек, 44 194 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 664 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.