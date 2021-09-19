Воронеж, 19 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Почти 40% избирателей Воронежской области приняли участие в голосовании по данным на 10:00 19 сентября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По данным системы ГАС «Выборы», в Воронежской области к 10:00 19 сентября на избирательные участки пришли 39,9% жителей, имеющих право голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходят выборы депутатов Государственной думы нового созыва. В этом году голосование проводится в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.