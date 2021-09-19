Томск, , 12:28 — REGNUM Явка на выборах депутатов Законодательной думы Томской области VII созыва на 15:00 по местному времени 19 сентября составила 32,55%. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Избирательный бюллетень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Явка на 15:00 на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва по Томскому одномандатному избирательному округу № 181 — 33,03%, по Обскому одномандатному избирательному округу № 182 — 33,58%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование в Томской области, где зарегистрирован 760 751 избиратель, проходит 17, 18 и 19 сентября. Все три дня избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

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