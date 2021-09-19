Брянск, 19 сентября 2021, 12:30 — REGNUM В Брянской области на двух избирательных участках аннулировали избирательные бюллетени, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Елена Анненкова.
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Информация о попытках фальсификаций голосов избирателей поступила с участков №475 в Клетне и №699 в Новозыбкове.
Всего в Брянской области открыт 1 081 избирательный участок, 88 из них оборудованы устройствами КОИБ-2017.