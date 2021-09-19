Брянск, 19 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Брянской области на двух избирательных участках аннулировали избирательные бюллетени, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Елена Анненкова.

Дарья Драй ИА REGNUM Бюллетени

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Информация о попытках фальсификаций голосов избирателей поступила с участков №475 в Клетне и №699 в Новозыбкове.

«В каждом из этих случаев бюллетени признаны недействительными и при подсчете голосов учитываться не будут. Мы жёстко боремся с любыми попытками нарушений закона — председатели УИК и члены комиссий, по которым проводится проверка, отстранены. За исключением этих случаев выборы на территории региона проходят спокойно», — цитирует Елену Анненкову издание «Брянск Today».

Всего в Брянской области открыт 1 081 избирательный участок, 88 из них оборудованы устройствами КОИБ-2017.