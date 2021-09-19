Нальчик, 19 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 19 сентября за два часа голосования на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва явка избирателей увеличилась с 66,7% до 69,18%. Об этом сообщила центральная республиканская избирательная комиссия на официальной странице в соцсети Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарской Республике 19 сентября на 10:00 составила 373 016 человек, что составляет 69,18% от общего числа избирателей, включённых в списки избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, по итогам двух предыдущих дней голосования в Кабардино-Балкарии явка избирателей составляла 66,7%.

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