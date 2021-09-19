Пермь, 19 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Пермском крае по состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) 19 сентября явка на выборах составила 27,08%. Проголосовало 537 308 человек, сообщает крайизбирком.

Наталья Хомутова Выборы

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По-прежнему в лидерах по активности электората Бардымский и Большесосновский муниципальные округа, где средняя явка 48,21% и 45,51% соответственно. Низкая активность избирателей, как и утром, наблюдается в Перми (21,63%), Александровском муниципальном округе (23,62%) и Краснокамском городском округе (24,70%).

Напомним, на 10:00 в регионе явка составляла 24,57%. По данным крайизбиркома все комиссии работают в штатном режиме. На территории Прикамья функционирует 1758 избирательных участков.