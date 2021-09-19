Кемерово, 19 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, явка избирателей составила 61,99%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Явка по избирательным округам: округ №101 — 64,22%; округ №102 — 67,40%; округ №103 — 67,03%; округ №104 — 49,74%.

Напомним, что по данным на 10:00 (время местное) 19 сентября явка избирателей составила 58,79%.

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