Барнаул, , 12:24 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко вместе с супругой и членами семьи проголосовал за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и регионального парламента. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, это произошло на избирательном участке, расположенном в Барнаульской детской школе искусств №1.

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Как уточнил парламентарий, по итогам двух дней в Алтайском крае голосование проходит спокойно.

«Мы не в передовиках по явке, но и сильно не отстаем от других регионов. После двух дней явка по краю — более 20 процентов. Думаю, сегодня, в воскресенье, традиционный день выборов, на избирательные участки придет больше людей», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 19 сентября по состоянию на 12:00 местного времени в выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания приняли участие 515 715 избирателей.

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