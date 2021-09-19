Саранск, , 12:23 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10:00 мск явка на избирательные участки составила 47,72%, проголосовали 281 498 человек.

Избирательный участок Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По уровню активности избирателей лидируют Торбеевский, Ромодановский и Кадошкинский районы республики. В Саранске явка составляет 34,44%, сообщает «Известия Мордовии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по итогам двух дней голосования на избирательные участки пришли 45,77% граждан от общего числа внесенных в списки. В пяти районах республики показатель активности голосующих превысил 60%. Так, в Торбеевском районе явка на 20:00 мск 18 сентября составила 63,61%, в Кадошкинском — 62,65%, в Лямбирском — 61,39%, в Атюрьевском — 61,07%, в Ромодановском — 60,52%.

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