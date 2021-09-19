Москва, , 12:23 — REGNUM Россия неоднократно предлагала создать международную конвенцию по наблюдению за выборами, но постоянно получала отказ. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев, выступая в информационном центре ЦИК России.

Константин Косачев Council.gov.ru

«Не существует общепризнанных критериев [международного] наблюдения за выборами, — сказал Косачев. — И любую цифру можно подвергать сомнению. И только наша страна борется за то, чтобы появились такие критерии. ОБСЕ наш первый адресат. Мы предлагаем заключить международную конвенцию по наблюдению за выборами. Но мы получаем категорический отказ. У наших оппонентов есть желание ловить рыбку в мутной воде».

Напомним, что ранее Косачев заявил о том, как в РФ обстоит дело с международным наблюдением за выборами в Государственную думу VIII созыва.