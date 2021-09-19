Ханты-Мансийск, , 12:21 — REGNUM В Югре 19 сентября к 12:00 по местному времени (10:00 мск) в выборах приняли участие 35.56% от общего числа избирателей в регионе. Об этом сообщает избирком России.

Выборы-2021 Георгий Балаков © ИА REGNUM

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Лидером по явке остаётся Нефтеюганский район, где проголосовали 67.40% от общего числа избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня последний день, когда жители Югры могут выбрать народных представителей в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и думу ХМАО.