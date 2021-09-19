Ханты-Мансийск, 19 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Югре 19 сентября к 12:00 по местному времени (10:00 мск) в выборах приняли участие 35.56% от общего числа избирателей в регионе. Об этом сообщает избирком России.

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Лидером по явке остаётся Нефтеюганский район, где проголосовали 67.40% от общего числа избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня последний день, когда жители Югры могут выбрать народных представителей в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и думу ХМАО.