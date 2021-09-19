Милан, Италия, 19 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Нидерландский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек попал в сферу интересов миланской команды «Интер». Об этом 19 сентября сообщает Calciomercato.

Femke Kruize Донни Ван Де Бек

По информации источника, в «Интере» наблюдают за 24-летним футболистом, получающим в «МЮ» небольшое количество игрового времени.

Отмечается, что в случае, если ситуация не изменится, миланский клуб намерен сделать манчестерской команде официальное предложение по переходу игрока.

Отметим, Донни ван де Бек перешел в «МЮ» из амстердамского «Аякса» в сентябре минувшего года за €44 млн. В нынешнем сезоне сыграл за «МЮ» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 51 минуту.