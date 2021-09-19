Новосибирск, , 12:19 — REGNUM Явка в Новосибирской области на 15:00 часов сегодня, 19 сентября, составила 29,80%. К этому времени проголосовали 643 706 избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Выборы Марина Каширская, ИА REGNUM

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«Явка по избирательным округам: округ №135 — проголосовали 163 000 избирателей (30,23%); округ №136 — проголосовал 160 791 избиратель (28,94%); округ №137 — проголосовали 173 424 избирателя (33,38%); округ №138 — проголосовал 146 491 избиратель (26,83%)», — говорится в официальном сообщении.

Явка по городу Новосибирску к этому времени составила 22,91% — проголосовали 278 168 избирателей.

Напомним, что явка в Новосибирской области на 12:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, составила 23,86%.

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