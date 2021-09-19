Ярославль, 19 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ярославской области на 10 часов утра 19 сентября на избирательные участки по выборам депутатов Госдумы пришло 22,47 процента от числа тех, кто может принять участие в голосовании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на избирательную комиссию Ярославской области.

Избирательная комиссия ЯО Голосование в Ярославле

Всего в Ярославской области на 10 часов утра 19 сентября очно проголосовало 206 410 человек. Это 22,47% от числа внесенных в списки. В первые два дня 17 и 18 сентября проголосовало 20,74%. Наиболее активно голосуют жители Мышкинского района. За 26 часов голосования здесь приняло участие в выборах 43 процента избирателей.

«Явка на дистанционное электронное голосование составила 89,5 процентов — это примерно 76 тысяч человек. Мы сохранили лидерские позиции по участию избирателей в онлайн-голосовании. Если мы суммируем очную явку и онлайн-голосование, то в регионе уже проголосовали более 280 тысяч избирателей», — подытожила секретарь избирательной комиссии Ярославской области Наталия Жучкова.

В Ярославской области открыто 846 избирательных участка. Голосование завершится в 20 часов 19 сентября.