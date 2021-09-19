Астрахань, 19 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Астрахани полиция 18 сентября задержала женщину, которая плеснула зелёнкой в членов участковой избирательной комиссии, сообщил портал «МК-Астрахань».

Vadim Akopyan Зелёнка

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Нападение произошло на участке № 238 около 15:00 18 сентября, во второй день голосования. Члены комиссии и наблюдатели возвращались с голосования на дому, когда у дверей участка неизвестная женщина облила их зелёнкой и попыталась сбежать.

Женщину задержали практически сразу. Полиция выясняет подробности случившегося.