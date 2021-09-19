Ещё двое жителей Марий Эл скончались от COVID-19
Йошкар-Ола, 19 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 562 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 сентября в регионе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 58 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 053 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1229 человек.
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