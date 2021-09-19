Йошкар-Ола, 19 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 19 сентября выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 58 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 053 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 17 262 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 68 человек. 562 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались два пациента ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1229 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 368 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 823 человека, из них у 798 — пневмония, 45 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 39 пациентов, при этом госпитализированы 66 жителей Марий Эл.