В Прикамье выявили уже более 96 тыс. ковид-пациентов
Пермь, 19 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 455 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Из них 70 граждан находятся в стационарах. Ещё 385 лечатся амбулаторно. Среди новых ковид-пациентов значится 40 детей.
С начала пандемии в регионе выявили уже 96 405. Выздоровели 85 541 человек.