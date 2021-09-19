Москва, , 12:10 — REGNUM По линии Совета Федерации в Россию приехали 14 делегаций международных наблюдателей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявил зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Константин Косачев Zampolit.com

«Мы прекрасно понимаем что главную оценку выборам дают ее собственные граждане и избиратели и участники выборов. И международное наблюдение не является необходимым и критичным. Оно желательно. Я вам скажу, что далеко не во всех странах это так», — сказал Косачев.

По его словам, в 2021 году в РФ также были приглашены международные наблюдатели.

«Но при соблюдении антиковидных мероприятий. На наши приглашения откликнулись почти все делегации парламентов, в адрес которых были направлены приглашения. К нам в общем сложности приехало по линии Совфеда приехало 14 делегаций. Общей численностью в 46 человек», — сказал Косачев.

По словам Косачева, из тех делегаций, которые были приглашены, отказались приехать делегации Индии, Франции и Италии.

Напомним, что ранее в ЦИК стало известно о том, как прошло голосование на МКС.