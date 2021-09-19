19 сентября 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:47 — REGNUM



Турция, США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Получить оружие стало еще проще

Как сообщает BirGün, указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана индивидуальное оружие стало более доступным. Поправки, внесенные в «Инструкцию об огнестрельном, холодном и других видах оружия», значительно упростили процедуру получения разрешения на ношение и использование оружия. Таким образом, члены Комиссии по расследованию причин чрезвычайных ситуаций, генеральные секретари столичных муниципалитетов, генеральные секретари региональных администраций и лица, ранее занимавшие эти должности, десятки тысяч унтер-офицеров, глава, члены и аудиторы счетной палаты, руководители высшего звена государственных учреждений и организаций, сотрудники таможенной службы, начальники и охранники тюрем, а также лица, которые занимали должность старосты, мэра или члена регионального парламента не менее одного срока, получили право на пожизненное владение оружием после выхода на пенсию.

Если США хотят присутствовать на Ближнем Востоке…

Как передает PolitikYol, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что если США хотят присутствовать на Ближнем Востоке, им необходимо сотрудничать с Турцией. Он также отметил, что в турецко-американских отношениях не наблюдается никаких ухудшений. «Турция — региональная держава, которая под руководством нашего уважаемого президента стала субъектом международных отношений и чья сфера влияния и интересы расширяются день ото дня. Мы являемся для США сильным, эффективным и надежным региональным союзником. Если США хотят присутствовать на Ближнем Востоке, им необходимо сотрудничать с Турцией. Мы — страна, с которой следует сотрудничать США», — сказал Акар.

Хулуси Акар Staff Sgt. Mikki Sprenkle

Духовное управление мусульман хочет заняться СМИ

Как пишет TR724, Духовное управление мусульман, которое ранее призывало муфтиев проявить активность в социальных сетях, объявило об открытии 30 вакансий — четырех режиссеров, четырех дикторов, пяти операторов, восьми продюсеров, двух осветителей, трех монтажеров и четырех звукорежиссеров. Набор на вакантные должности будет проводиться по результатам устного экзамена. К примеру, к кандидатам на должность диктора предъявлены следующие требования: наличие документа, утвержденного министерством народного образования, подтверждающего факт прохождения обучения на ведущего/диктора (не менее 80 часов). Как передает Cumhuriyet, Духовное управление мусульман, которое в связи с недавними событиями подверглось жесткой критике, с бюджетом в 16,1 миллиарда лир в следующем году опередит семь из 17 министерств, в том числе и министерство внутренних дел. Запросы Духовного управления мусульман об ассигнованиях превышают бюджет 26 администраций.

Мощный коррупционный маховик

В эфире телеканала TV 5 председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу сделал ряд важных заявлений. Он дал признания по делу о коррупции вслед за министром окружающей среды и градостроительства Эрдоганом Байрактаром. Некогда один из основателей и некогда председатель Партии справедливости и развития (ПСР) заявил: «Существовал мощный коррупционный маховик, но я не имел к нему никакого отношения. В коррупционной схеме, которая включала в себя махинации с арендной платой в сфере строительства, подрядчиками и много чем еще, был замешан иранский бизнесмен Реза Зарраба. Я был полностью вне этой схемы. Они не смогли сделать меня даже крошечной шестеренкой этого коррупционного маховика». Между тем в то время Давутоглу занимал должность председателя ПСР.

В США предлагают признать организацию «Серые волки» террористической

Как сообщает турецкая редакция Voice of America, член палаты представителей США от Демократической партии Дина Титус предложила поправки к законопроекту «О полномочиях национальной обороны США на 2022 год», согласно которым ультраправая националистическая организация «Серые волки», имеющая отношение к Партии националистического движения (входит в правящую коалицию Турции), признается террористической. Титус также потребовала от Госдепартамента подготовить отчет о деятельности организации «Серые волки», предпринимаемой против интересов США, их союзников и международных партнеров, и определить, соответствует ли это движение классификационным критериям иностранной террористической организации. В ноябре прошлого года правительство Франции запретило деятельность националистической организации «Серые волки».

Каролин Эдтстадлер Bundesministerium für Finanzen — Ministerrat am 8.1.2020

Турция и Катар работают над открытием регулярных рейсов из Кабула

Как пишет турецкая редакция Sputnik, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Турция и Катар прилагают максимальные усилия для открытия регулярных, а также чартерных рейсов из аэропорта в Кабуле. Он отметил, что постепенно начинают выполняться чартерные рейсы из международного аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле и что регулярные рейсы из аэропорта важны как для афганского народа, так и для международного сообщества и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Прайс подчеркнул, что Турция и Катар прилагают значительные усилия для того, чтобы аэропорт в Кабуле начал функционировать в обычном режиме.

Байден примет в Белом доме патриарха Константинопольского Варфоломея

Как передает Duvar, президент США Джо Байден встретится со святейшим архиепископом Константинополя — Нового Рима и Вселенским патриархом Варфоломеем в Белом доме. По словам журналистки Амберин Заман, встреча запланирована на 23 октября. Сообщается, что в ходе визита в США патриарх также проведет встречу с послом Турции в Вашингтоне Муратом Мерканом. По данным источников, последний не будет присутствовать на встрече патриарха и Байдена. Байдену, как известно, очень близко греческое лобби в США, и любопытно, будет ли он принимать патриарха Варфоломея в качестве приверженца экуменизма.

Австрия: «Никто не вправе шантажировать ЕС»

Как пишет турецкая редакция Deutsche Welle, после встречи с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидесом в Никосии австрийский министр по вопросам Европейского союза Каролин Эдтстадлер сделала заявление, в котором обвинила Турцию в использовании волны афганских беженцев в качестве инструмента для оказания давления на ЕС. Она предупредила, что не позволит шантажировать ни ЕС, ни какую-либо другую страну. «Никто не вправе шантажировать ЕС — ни Турция, ни Белоруссия, ни какая-либо другая стране в мире», — заявила Эдтстадлер. В свою очередь Христодулидес подчеркнул, что Кипр является страной — членом ЕС, которая принимает наибольшее количество беженцев относительно численности ее населения, а 80% из них попадают в страну из Турции или Турецкой Республики Северного Кипра. Он также обвинил Турцию в преднамеренной отправке беженцев на юг Кипра и добавил: «Это печальная политика, когда люди становятся средством получения политической выгоды от ЕС».

Илон Маск запустит турецкий спутник

Как сообщает NTV, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу заявил, что первый турецкий телекоммуникационный спутник Türksat 6A будет запущен авиационной компанией Илона Маска SpaceX. «Необходимые исследования и подготовительные мероприятия проводятся в координации с руководителем проекта Исследовательским институтом космических технологий TÜBİTAK UZAY и другими партнерами. Были тщательно изучены конструктивные решения и предложения многих компаний. По результатам оценки, наилучшим предложением, как с технической, так и с финансовой точек зрения признана ракета Falcon-9 компании SpaceX, расположенной в США. Türksat A. Ş. и SpaceX заключили договор на оказание услуг по запуску телекоммуникационного спутника Türksat 6A. Он является для Türksat A. Ş. первым договором, заключенным напрямую с компанией по запуску спутников, а не с их производителем. Все процедуры и действия в рамках упомянутого договора будут осуществлять специалисты Türksat A. Ş.», — говорится в письменном заявлении Караисмаилоглу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Заместитель председателя рабочей группы Республиканской народной партии Озгюр Озель провел пресс-конференцию в здании офиса партии в провинции Мерсин. «У всех полицейских, за исключением прибывшей в Мерсин охраны президента, были изъяты магазины из оружия. Мерсин воочию наблюдал демонстрацию недоверия к собственной полиции», — заявил Озель.

Вновь наблюдается резкий рост количества зараженных коронавирусной инфекцией. Число заболевших за сутки превысило 28 тысяч.

На заседании комитета министров Совета Европы в Страсбурге объявлено, что в случае, если Осман Кавала не будет освобожден до следующего заседания комитета министров (30 ноября — 2 декабря), начнется разбирательство по факту неисполнения решений ЕСПЧ.

Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдуррахман Аль-Тани заявил, что Катар и Турция ведут технические работы в международном аэропорту им. Хамида Карзая в Кабуле, и продолжают переговоры по вопросу обеспечения безопасного функционирования аэропорта.

Стало известно, что Духовное управление мусульман Турции инициировало вопрос о введении курса по изучению Корана для детей в возрасте 4−6 лет в программу обязательного дошкольного образования.