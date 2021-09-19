Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Ростовской области избиратели приняли участие в проекте «Народный совет», в рамках реализации которого 500 млн бюджетных рублей будут направлены на решение задач первичного звена донского здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Медицина. Деньги

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«Наибольшее количество голосов набрали предложения по закупке различного медицинского оборудования. Средства на реализацию проектов-победителей будут заложены в бюджет Ростовской области-2022 пропорционально количеству набранных голосов», — написал глава региона в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CT4iohiMhkQ/

ИА REGNUM сообщало, что впервые проект «Народный совет» был запущен в Ростовской области в 2020 году. Тогда большинство избирателей проголосовали за обновление автопарка скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов, покупку автомобилей для выезда участковых врачей к пациентам на дом и оснащение школьных столовых оборудованием для организации здорового питания детей.