Уфа, 19 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Более 43 тысяч молодых избирателей в Башкирии будут впервые принимать участие в выборах. Об этом 19 сентября сообщила секретарь Центризбиркома региона Марина Долматова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По ее словам, согласно данным на 12 часов местного времени 19 сентября в Башкирии проголосовало 53,5% от числа включенных в списки избирателей: один млн 608 тысяч 96 человек.

«В дни голосования впервые будут принимать участие в выборах 43 тысяч 115 молодых жителей республики», — приводит пресс-служба центральной избирательной комиссии Башкирии ее слова.

Отмечается, что в Башкирии количество избирателей до 30 лет составляет 17% (547 тысяч 645 человек), старше 80 лет — 127 тысяч 472 человека, в том числе 127 избирателей старше ста лет.

Средний возраст избирателей в регионе составляет 48 лет.

Сообщается, что на избирательном участке № 425, который работает на железнодорожном вокзале в Уфа, приняли участие в голосовании 52 избирателя из Красноярского края, Ростовской, Курганской, Оренбургской и Свердловской областей, а также 45 избирателей из Башкирии.