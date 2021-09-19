Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга во второй день голосования за кандидатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание города стали меньше жаловаться и сообщать о каких-то нарушениях, заявил 19 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время голосования на выборах депутатов в Петербурге

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«Во второй день выборов 18 сентября сообщений о каких-либо нарушениях — мнимых и настоящих — гораздо меньше. Это отрадно», — заметил Кузьмин.

В свою очередь член Общественной палаты Санкт-Петербурга, политолог Дмитрий Солонников уточнил, что всего за два дня голосования к ним на горячую линию поступило более 150 обращений.

«Во второй день было меньше чем в первый, примерно в два раза, это было ожидаемо. Суббота была более спокойным днём, но обращения продолжают поступать», — сказал Солонников.

Чаще всего члены Общественной палаты выезжают на участки из-за работы видеокамер, которые направлены не на урны, а в сторону.

«Например, вчера была интересная ситуация. На одной из камер было замечено, что избирательный участок нам показывают, а там работников комиссии нет, ходят посторонние люди и что-то ремонтируют. Выяснилось, в одной из школ Калининского района обрушился потолок, пришлось переносить работу в соседнее помещение. Камеры в этот момент не перенесли. Это было зафиксировано», — подытожил Солонников, уточнив, что в целом выборная обстановка в городе спокойная.