Саранск, 19 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 531 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 сентября в регионе выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 327 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3189 человек.

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