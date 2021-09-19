Саранск, 19 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 19 сентября выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 327 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За последние сутки в республике выписан 51 человек, всего с начала пандемии выздоровели 23 607 жителей Мордовии. 531 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3189 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 18 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1319 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1927 человек.