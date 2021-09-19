Кострома, 19 сентября 2021, 12:12 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы. Об этом сообщает администрация региона.
Ситников пришел на избирательный участок, расположенный в общеобразовательной школе №5 в областном центре.
Голосование по выборам депутатов Госдумы продлится до 20 часов 19 сентября. По данным на 10 часов участие в нём приняли 23,76% избирателей региона.
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