Кострома, , 12:12 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы. Об этом сообщает администрация региона.

Сергей Ситников на избирательном участке Adm44.ru

Ситников пришел на избирательный участок, расположенный в общеобразовательной школе №5 в областном центре.

«У нас сегодня в области проходит более 90 избирательных кампаний, избираются главы районов, депутаты районных собраний. Но самые главные выборы — это выборы в Государственную Думу — самого важного, самого серьезного законодательного органа власти нашей страны. Мы голосуем за то, как будем жить дальше, как будет развиваться родная область, родной город, родная улица, дом» , — сказал губернатор.

Голосование по выборам депутатов Госдумы продлится до 20 часов 19 сентября. По данным на 10 часов участие в нём приняли 23,76% избирателей региона.

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