Костромской губернатор проголосовал по старинке
Кострома, 19 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы. Об этом сообщает администрация региона.
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Сергей Ситников на избирательном участке
Ситников пришел на избирательный участок, расположенный в общеобразовательной школе №5 в областном центре.
«У нас сегодня в области проходит более 90 избирательных кампаний, избираются главы районов, депутаты районных собраний. Но самые главные выборы — это выборы в Государственную Думу — самого важного, самого серьезного законодательного органа власти нашей страны. Мы голосуем за то, как будем жить дальше, как будет развиваться родная область, родной город, родная улица, дом», —сказал губернатор.
Голосование по выборам депутатов Госдумы продлится до 20 часов 19 сентября. По данным на 10 часов участие в нём приняли 23,76% избирателей региона.