Кызыл, 19 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Туве 19 сентября скоропостижно скончался депутат Верховного хурала республики Онер Ондар. Его коллеги парламентарии в связи с этим выразили глубокие соболезнования родным и близким, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания.

Верховный хурал Тувы Депутат Верховного хурала Тувы Онер Ондар

Политик родился в 1966 году в селе Бора-Тайга Сут-Хольского района Тувинской АССР. После окончания школы работал скотником на молочно-товарной ферме «Ортаа-Тал», в 1984 году поступил в Алтайский медицинский институт. После службы в армии в 1985—1987 годах получил специальность врача-хирурга.

С 1997 года по 2002 года работал главным врачом Сут-Хольской центральной районной больницы. В 2002 году впервые был избран депутатом регионального парламента, переизбравшись в 2006 и 2010 годах. в 2013—2014 годы являлся членом Совета Федерации РФ.

С октября 2019 года был избран депутатом Верховного хурала III созыва, являлся председателем парламентской Комиссии по работе с наказами избирателей.

«Его уход из жизни — большая потеря для парламента и всех кто знал, работал, дружил и общался с Онером Хулеровичем. Замечательный и открытый для общения, он всегда был верен своим жизненным принципам и правилам», — отметили в заксобрании.