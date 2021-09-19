Москва, 19 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Вовлеченность избирателей в кампанию 2021 года выше, чем в предыдущем электоральном цикле, отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

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«Если в 2016 году проголосовали 34,33% от общего числа избирателей в субъекте, то явка на момент открытия участков в третий день голосования, по данным наших наблюдателей, уже была зафиксирована на уровне 34,35%. Таким образом мы видим, что вовлечение больше, чем в предыдущем электоральном цикле», — привел данные Перминов.

Он прогнозирует, что тенденция повышенного интереса к голосованию должна сохраниться и в заключительный день голосования. В целом, указал он, в ряде регионов явка на выборах депутатов Госдумы превышает показатели прошлой избирательной кампании в Госдуму — в Волгоградской, Еврейской автономной области, Ставропольском крае, очень высок интерес избирателей в Москве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России выборы проходят три дня — с 17 по 19 сентября. К 10:00 явка на выборах в Госдуму составила 35,69%, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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