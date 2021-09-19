Вашингтон, 19 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Глобальные поставки электромобилей американской компании Tesla в 2022 году превысят отметку в один миллион. Об этом сообщает портал Electrek со ссылкой на прогноз аналитик Wedbush Securities Дэна Айвса.

Yasunari Goto Tesla

В 2020 году компания Tesla поставила на рынок около полумиллиона электромобилей. Некоторые эксперты думали, что в следующем году ей удастся поставить более 1 млн автомобилей, но пандемия новой коронавирусной инфекции и дефицит чипов помешали компании достичь этих показателей.

По оценке Wedbush Securities, в 2021 году Tesla поставит около 900 тыс. электромобилей. В 2022 году объём годовых поставок должен вырасти до 1,3 млн авто.

Айвс отметил, что на рынок электромобилей приходят всё новые производители, что приводит к росту конкуренции. Он считает, что в ближайшее время Tesla удастся сохранить лидерство на рынке.

В настоящее время на авто с электрическими двигателями приходится около 3% от общего числа используемых в мире автомобилей. В Wedbush Securities считают, что к 2025 году этот показатель может достичь 10%.