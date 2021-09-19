Москва, 19 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что он продолжит свою профессиональную карьеру. Спортсмен рассказал об этом журналистам 19 сентября после своей победы в поединке с блогером Артемом Тарасовым.

Thaifighter911 Александр Емельяненко (справа)

«Я давал тебе меня бить, а сечка — это я сам себе кулаком ударил. Буду и дальше радовать вас победами и выходить в ринг», — сказал 40-летний спорстмен.

Также он отметил, что его оппонент во время боя, как считает Александр Емельяненко, бегал от него, как в легкой атлетике, а сам боец работал легко и не напрягаясь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Александр Емельяненко одержал верх над блогером Артемом Тарасовым в бою по правилам бокса, который проходил на турнире организации смешанных единоборств «Наше дело» в Москве.