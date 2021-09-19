Элиста, 19 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 578 человек.

ИА REGNUMсообщало, что в Калмыкии за весь период пандемии подтверждено 29 764 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 27 165 носителей инфекции.