Элиста, 19 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 71 человек, сообщает региональный оперштаб 19 сентября. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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523 жителя Калмыкии находятся на лечении в ковидных госпиталях, развёрнутых в республике. 29 человек остаются в тяжёлом состоянии. 3 035 человек соблюдают режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 29 764 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 27 165 носителей инфекции.