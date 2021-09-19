Москва, 19 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. У космонавтов, работающих на борту МКС, не было проблем с голосованием. Об этом, как передает корреспондент, 19 сентября заявили космонавты, работающие на Международной космической станции в рамках сеанса видеосвязи с Центральной избирательной комиссией.

NASA МКС

«Получилось очень замечательно. Благодаря науке получилась такая возможность проголосовать с борта МКС. Проблем с голосованием у нас не было», — сообщили космонавты.

В свою очередь, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что восхищается их героическим трудом.

«Мы знаем как вам непросто. И благодарим за активную гражданскую позицию и за то, что вы, находясь в космосе, нашли возможность проголосовать», — сказала Памфилова.

Напомним, что ранее Памфилова прокомментировала сообщения о вбросах, которые якобы были зафиксированы представителями некоторых оппозиционных партий.