Краснодар, , 11:54 — REGNUM Более 45% составила явка избирателей на выборы депутатов Государственной думы в Краснодарском крае на 10:00 19 сентября, сообщили в пресс-службе администрации края.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего на избирательные участки уже пришли 1 952 644 человека, это 45,31% от общего числа избирателей региона. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, как и по всей России, выбирают депутатов Государственной думы, также проходят выборы членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений. В этом году голосование длится три дня — 17,18 и 19 сентября.